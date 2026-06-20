حمزه پور: استفاده از هوش مصنوعی برای مدیریت منابع آب ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور با اشاره به پیچیدگی‌های توزیع آب در پهنه گسترده استان گفت: دوران مدیریت سنتی منابع آب به سر آمده است. امروز در هرمزگان، با توجه به حساسیت بالای تأسیسات آب‌شیرین‌کن و خطوط طولانی انتقال، نیازمند ابزارهای دقیقی همچون هوش مصنوعی برای پایش لحظه‌ای و پیش‌بینی تقاضا هستیم.

وی افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به ما این امکان را می‌دهد که نشت‌های پنهان در شبکه را شناسایی کرده و پیش از بروز حوادث بزرگ، نسبت به رفع آن‌ها اقدام کنیم.

به گفته مدیرعامل آبفا، هوشمندسازی شبکه‌های توزیع و استفاده از کنتورهای هوشمند، گامی مهمی برای برقراری عدالت در توزیع آب و کاهش آب بدون درآمد در سطح استان محسوب می‌شود.

حمزه پور با بیان اینکه فناوری در خدمت پایداری آب است، تصریح کرد: هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های مصرفی و الگوهای اقلیمی، مدل‌های دقیق‌تری برای مدیریت مخازن و... ارائه دهد که نتیجه آن، کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر تجهیزات خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به نقش شرکت های دانش بنیان و فناوری های روز گفت: ما در آبفای هرمزگان از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای فناورانه در زمینه تصفیه و توزیع آب استقبال می‌کنیم.