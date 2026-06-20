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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

حمزه پور: استفاده از هوش مصنوعی برای مدیریت منابع آب ضروری است

حمزه پور: استفاده از هوش مصنوعی برای مدیریت منابع آب ضروری است

بندرعباس- مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان،بر لزوم بهره‌گیری از دانش روز و هوش مصنوعی برای مدیریت منابع محدود آبی در اقلیم خشک استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور با اشاره به پیچیدگی‌های توزیع آب در پهنه گسترده استان گفت: دوران مدیریت سنتی منابع آب به سر آمده است. امروز در هرمزگان، با توجه به حساسیت بالای تأسیسات آب‌شیرین‌کن و خطوط طولانی انتقال، نیازمند ابزارهای دقیقی همچون هوش مصنوعی برای پایش لحظه‌ای و پیش‌بینی تقاضا هستیم.

وی افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به ما این امکان را می‌دهد که نشت‌های پنهان در شبکه را شناسایی کرده و پیش از بروز حوادث بزرگ، نسبت به رفع آن‌ها اقدام کنیم.
به گفته مدیرعامل آبفا، هوشمندسازی شبکه‌های توزیع و استفاده از کنتورهای هوشمند، گامی مهمی برای برقراری عدالت در توزیع آب و کاهش آب بدون درآمد در سطح استان محسوب می‌شود.

حمزه پور با بیان اینکه فناوری در خدمت پایداری آب است، تصریح کرد: هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های مصرفی و الگوهای اقلیمی، مدل‌های دقیق‌تری برای مدیریت مخازن و... ارائه دهد که نتیجه آن، کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر تجهیزات خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به نقش شرکت های دانش بنیان و فناوری های روز گفت: ما در آبفای هرمزگان از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای فناورانه در زمینه تصفیه و توزیع آب استقبال می‌کنیم.

کد مطلب 6865520

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