توقیف ۶۹ دستگاه موتورسیکلت و خودروی متخلف در دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان دورود در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و باهدف ارتقای آرامش و امنیت به جامعه، طرح برخورد با مخلان نظم عمومی را با جدیت پیگیری کردند.

مأموران با تمرکز برحوالی پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و معابر عمومی، به مقابله با موتورسیکلت‌ها و خودروهایی پرداختند که با انجام حرکات نمایشی خطرناک و ایجاد آلودگی‌های صوتی، موجب سلب آسایش و رنج شهروندان می‌شدند.

در نتیجه این عملیات در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد ۶۹ دستگاه وسیله نقلیه شامل ۴۹ دستگاه موتورسیکلت و ۲۰ دستگاه خودرو که مرتکب تخلفات مذکور شده بودند، شناسایی، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

پلیس ضمن تأکید بر اینکه این اقدامات در راستای اجرای دقیق قانون، رعایت حقوق شهروندان و احقاق آرامش عمومی صورت‌گرفته است، اعلام کرد که این طرح برخورد با مخلان نظم و عاملان ایجاد مزاحمت، کماکان با همان قاطعیت در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد.