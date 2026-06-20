اجرای موفق طرح ضربتی حداکثرسازی انتقال نفت از گوره به جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)، نصرالله زارعی با اشاره به اهمیت راهبردی خط لوله گوره ـ جاسک بیان کرد: در ماههای اخیر و همزمان با شرایط خاص منطقه، تصمیم گرفتیم با اجرای یک برنامه فشرده عملیاتی، ظرفیت بهرهبرداری از این مسیر راهبردی را به حداکثر برسانیم که با تلاش شبانهروزی همکاران ما در بخشهای مختلف صنعت نفت، ظرف تنها سه هفته به انجام رسید.
وی با قدردانی از تلاش متخصصان و نیروهای عملیاتی پروژه افزود: در اجرای این طرح، گروههای فنی خطوط لوله، تلمبهخانهها، سامانههای کنترل، پایانه صادراتی مکران و واحدهای پشتیبانی بهصورت همزمان و هماهنگ فعالیت کردند و بسیاری از تصمیمهای اجرایی؛ میدانی و لحظهای گرفته شد.
مدیرعامل شرکت متن با اشاره به شرایط دشوار اجرای پروژه گفت: یکی از مهمترین چالشهای ما حفظ پایداری عملیات در مسیر بیش از هزار کیلومتری انتقال نفت خام بود. محدودیتهای لجستیکی و شرایط ناشی از جنگ، پیچیدگیهای فراوانی ایجاد کرده بود، اما با همدلی، برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان بخشهای مختلف صنعت نفت، همه موانع پشتسر گذاشته شد.
زارعی با اشاره به اجرای پروژه با تکیه بر توان داخلی بیان کرد: در شرایط تحریم، مهندسان، سازندگان و پیمانکاران ایرانی نقش اصلی را در تأمین تجهیزات و اجرای این طرح ایفا کردند. اتکا به ظرفیتهای داخلی و بهرهگیری از دانش و تجربه متخصصان ایرانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت این پروژه بوده است.
وی افزود: امروز خط لوله انتقال نفت خام گوره ـ جاسک و پایانه صادراتی مکران به نمادی از توان فنی و مهندسی صنعت نفت ایران تبدیل شدهاند. اجرای موفق طرح ضربتی حداکثرسازی انتقال نفت در شرایط حساس اخیر نیز نشان داد که صنعت نفت کشور قادر است در دشوارترین شرایط، مأموریتهای راهبردی خود را با موفقیت به انجام برساند و پایداری صادرات انرژی کشور را تضمین کند.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در پایان تأکید کرد: صنعت نفت ایران هیچگاه همراهی کشورهای دوست و شرکای راهبردی بینالمللی را در شرایط دشوار و دوران جنگ فراموش نخواهد کرد. روابطی که در روزهای سخت شکل میگیرد یا تداوم مییابد، سرمایهای ارزشمند برای همکاریهای بلندمدت آینده خواهد بود.
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