حبیب قاسمی در جریان بازدید از پروژههای در دست اجرای اتحادیه تعاونی مسکن شهرضا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز رضایت از عملکرد مدیریتی و زیرساختی این مجموعه، به مشکلات جدی پیش روی متقاضیان اشاره کرد و افزود:در بازدیدی که داشتم، شاهد یک مدیریت منظم و برنامهمحور بودم؛ بهطوریکه تمامی مراحل از فونداسیون تا نازککاری بر اساس جدول زمانبندی در حال انجام است. ایجاد سامانههای هوشمند پایش که به متقاضیان اجازه میدهد بهصورت لحظهای وضعیت پیشرفت و هزینهها را مشاهده کنند، نقطه قوتی است که باید در سایر پروژههای کشور نیز الگوبرداری شود.
وی با اشاره به تضاد عملکرد مدیریت پروژه با حمایتهای بانکی افزود: جای تأسف است که پروژهای با حدود ۲۵۰ واحد که دقیقاً ذیل قانون جهش تولید مسکن تعریف شده، با وجود کیفیت بالای اجرا و پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی، همچنان از تسهیلات بانکهای عامل بینصیب مانده است.
تأکید بر رفع موانع قانونی و مالی
قاسمی با بیان اینکه مردم نباید تاوانِ کمکاریِ سیستم بانکی را بدهند، تصریح کرد: اینکه پروژهای با این سطح از پیشرفت، صرفاً به دلیل عدم پرداخت تسهیلات در مرحله بهرهبرداری متوقف بماند، غیرقابلقبول است. بنده شخصاً موضوع را از مراجع ذیربط پیگیری خواهم کرد تا این گره کورِ مالی باز شود.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در پایان با دعوت از متقاضیان برای تداوم مشارکت مالی، خطاب به آنها گفت: مدیریت پروژه تمام توان خود را به کار بسته و حالا نوبت دستگاههای مسئول و بانکهاست که به تعهدات قانونی خود عمل کنند. با تمام توان پیگیرِ رفع این تبعیض در تخصیص تسهیلات خواهم بود تا این واحدها هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسند.
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