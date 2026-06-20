آغاز اجرای طرح تابستانه در ۷۶ کتابخانه عمومی هرمزگان از ابتدای تیرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان پیشدار اظهار کرد: این طرح با هدف غنیسازی اوقات فراغت، ارتقای مهارتهای فردی و اجتماعی، بهرهبرداری بهینه از فرصت تابستان و ایجاد بستری مناسب برای رشد فرهنگی و هنری اعضا در همه کتابخانههای عمومی استان هرمزگان اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به رویکرد محتوایی این دوره از برنامهها اظهار کرد: در ششمین سال اجرای طرح «تابستانه کتابخانه»، مجموعهای متنوع از فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و هنری متناسب با نیازهای روز جامعه و علاقهمندی گروههای سنی مختلف طراحی شده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی هرمزگان، برگزاری نشستهای تخصصی کتابخوانی، کارگاههای مهارتهای سبک زندگی، محافل ادبی و همچنین برپایی برنامههای قرآنی را از مهمترین سرفصلهای این طرح عنوان کرد و افزود: این برنامهها با هدف افزایش سطح مهارتآموزی، ترویج فرهنگ مطالعه و ایجاد فضایی پویا و نشاطآفرین برای اعضای کتابخانهها تدارک دیده شده است.
پیشدار تاکید کرد: اجرای این طرح در کتابخانههای عمومی استان هرمزگان، گامی موثر در جهت تبدیل این مراکز به پایگاههای فرهنگی اجتماعی و استفاده بهینه از اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در مسیر رشد و آگاهیبخشی است.
وی خاطرنشان کرد: علاقهمندان برای اطلاع از جزیات دورهها، برنامههای زمانبندیشده و نحوه ثبتنام میتوانند به نزدیکترین کتابخانه عمومی در محل سکونت خود مراجعه کنند.
نظر شما