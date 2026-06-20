کشف انبار کالای قاچاق در شورآباد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پی انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی یک انبار نگهداری کالای قاچاق در محدوده خیابان ۶۰ متری شورآباد شدند.
وی افزود: بررسیهای اطلاعاتی نشان داد مقادیری کالای خارجی قاچاق در این انبار دپو شده و توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی کشور به اطراف تهران منتقل میشود. این کالاها پس از انتقال با وانتبار به محل مورد نظر، در سطح بازار توزیع میشد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به بازرسی از این انبار اظهار کرد: مأموران در جریان بازرسی، حجم قابل توجهی از کالاهای خارجی را کشف کردند. استعلامهای گمرکی نیز نشان داد اسناد ارائهشده مربوط به سالهای گذشته بوده و هیچگونه تطابقی با کالاهای مکشوفه ندارد؛ بنابراین کالاها فاقد اسناد و مدارک قانونی و گمرکی معتبر بودند.
سردار افشاری تصریح کرد: در این عملیات، ۳۰ دستگاه یخچال با نام تجاری LG ساخت هند کشف و ضبط شد. در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشفشده را بیش از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد کردهاند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق پلیس امنیت اقتصادی گزارش کنند.
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