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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۱

دستگیری عوامل سرقت‌ مسلحانه تانکرهای حامل فرآورده‌های انرژی

دستگیری عوامل سرقت‌ مسلحانه تانکرهای حامل فرآورده‌های انرژی

زاهدان - عوامل سرقت‌های مسلحانه تانکرهای حامل فرآورده‌های انرژی در سیستان و بلوچستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام زمانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه از تانکرهای حامل فرآورده‌های انرژی در محور نصرت‌آباد به زاهدان که موجب ایجاد رعب و وحشت، اخلال در امنیت روانی رانندگان و نگرانی فعالان حوزه حمل‌ونقل شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و ضابطان قرار گرفت.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اسلامی زاهدان افزود: با صدور دستورات قضایی لازم و در نتیجه اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و شبانه‌روزی نیروهای فراجا، عوامل امنیتی و ضابطان قضایی، ۴ نفر از اعضای اصلی این باند شناسایی و در عملیات‌های هدفمند دستگیر شدند.

کد مطلب 6865381

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