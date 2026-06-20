به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام زمانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه از تانکرهای حامل فرآوردههای انرژی در محور نصرتآباد به زاهدان که موجب ایجاد رعب و وحشت، اخلال در امنیت روانی رانندگان و نگرانی فعالان حوزه حملونقل شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و ضابطان قرار گرفت.
معاون دادستان عمومی و انقلاب اسلامی زاهدان افزود: با صدور دستورات قضایی لازم و در نتیجه اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و شبانهروزی نیروهای فراجا، عوامل امنیتی و ضابطان قضایی، ۴ نفر از اعضای اصلی این باند شناسایی و در عملیاتهای هدفمند دستگیر شدند.
نظر شما