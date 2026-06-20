توقیف ۲ دستگاه موتور سیکلت سنگین قاچاق در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح شنبه با اعلام این خبر گفت: در تداوم اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی و رسیدگی به مطالبات مردمی، ماموران مبارزه با قاچاق شهرستان از تردد ۲ دستگاه موتور سیکلت سنگین در سطح شهر مطلع شدند.

وی افزود: با توجه به اینکه این موتور سیکلت ها بصورت قاچاق وارد کشور شده و فاقد پلاک بود و احتمال بروز حادثه برای راکب و شهروندان، با هماهنگی به عمل آمده، تیم‌های گشتی ماموران انتظامی شهرستان، توقیف این موتور سیکلت‌ ها را در دستور کار قرار داده و در حین تردد در سطح شهر شناسایی و توقیف کردند.

فرمانده انتظامی مرند با اشاره به اینکه ارزش موتور سیکلت های توقیفی ۲۰میلیارد ریال ارزیابی شده است، گفت: موتور سیکلت های توقیفی به پارکینگ منتقل شده و در این رابطه پرونده ای تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شد.