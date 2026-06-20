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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

توقیف ۲ دستگاه موتور سیکلت سنگین قاچاق در مرند

توقیف ۲ دستگاه موتور سیکلت سنگین قاچاق در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از توقیف دو دستگاه موتورسیکلت سنگین ۱۱۰۰ سی سی قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح شنبه با اعلام این خبر گفت: در تداوم اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی و رسیدگی به مطالبات مردمی، ماموران مبارزه با قاچاق شهرستان از تردد ۲ دستگاه موتور سیکلت سنگین در سطح شهر مطلع شدند.

وی افزود: با توجه به اینکه این موتور سیکلت ها بصورت قاچاق وارد کشور شده و فاقد پلاک بود و احتمال بروز حادثه برای راکب و شهروندان، با هماهنگی به عمل آمده، تیم‌های گشتی ماموران انتظامی شهرستان، توقیف این موتور سیکلت‌ ها را در دستور کار قرار داده و در حین تردد در سطح شهر شناسایی و توقیف کردند.

فرمانده انتظامی مرند با اشاره به اینکه ارزش موتور سیکلت های توقیفی ۲۰میلیارد ریال ارزیابی شده است، گفت: موتور سیکلت های توقیفی به پارکینگ منتقل شده و در این رابطه پرونده ای تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شد.

کد مطلب 6865582

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