کشف ۴۵ هزار نخ سیگار قاچاق در کاشان؛ قاچاقچی به دام پلیس افتاد

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و با هدف صیانت از امنیت اقتصادی جامعه، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان کاشان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ابراز کرد: مأموران پس از هماهنگی‌های لازم و در بازرسی دقیق از خودرو، موفق به کشف ۴۵ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق شدند که برابر نظر کارشناسان، ارزش محموله مکشوفه ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با اشاره به دستگیری راننده خودرو، تصریح کرد: در این عملیات، یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدام‌های قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با اخلالگران اقتصادی، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه قاچاق کالا که موجب آسیب به تولید داخلی و اقتصاد کشور شود، در چارچوب قانون با قاطعیت برخورد کرده و در این مسیر هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان نخواهد داشت.

کشف بیش از ۱۲ کیلوگرم مواد تریاک در کاشان

سرهنگ کاکاوند همچنین از شناسایی و کشف محموله مواد مخدر و دستگیری عامل تهیه و توزیع آن در عملیات هوشمندانه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان کاشان خبر داد.

وی گفت: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی مستقر در یکی از مجتمع‌های خدماتی رفاهی در یکی از محورهای مواصلاتی با اشراف اطلاعاتی به یک دستگاه خودروی سواری سمند مشکوک شده و بازرسی از خودرو را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان افزود: ماموران پس از بازرسی تخصصی از خودرو مقدار ۱۲ کیلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در خودرو جاسازی شده بود کشف کردند.

وی خاطرنشان کرد: در همین رابطه راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ کاکاوند با تاکید بر تداوم طرح‌های عملیاتی پلیس برای مقابله با سوداگران مرگ، اظهار کرد: پلیس کاشان با رویکردی قاطعانه در برابر قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر ایستاده و امنیت جامعه خط قرمز ماست.