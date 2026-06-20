شیخ حسین انصاریان: چشمی که بر حسین (ع) گریه کند در قیامت گریان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسین انصاریان در پنجمین روز از مراسم عزاداری حسینیه هدایت با اشاره به حقیقت وجودی اهل بیت (علیهمالسلام) و جایگاه تکوینی ایشان گفت: نور، عین ذات مقدس اهل بیت است؛ چنانکه بزرگترین حکمای شیعه ثابت کردهاند وجود مساوی با نور است. وجود مقدس ایشان «اَشَدّ نور» است؛ یعنی نوری که خداوند آفریده و در افق اعلی قرار دارد و فوق آن نوری نیست.
وی افزود: این چهارده معصوم از نظر نور که ذات و سرشتشان است، یک حقیقت واحد نوری هستند. بدین معنا نیست که رسول خدا (ص) یک نور و امیرالمؤمنین (ع) نوری مادون آن باشد، بلکه خداوند متعال این «نور واحد» را در ۱۴ چراغ تجلی بخشید که در کل ملکوت هستی روشناییبخش است؛ همانگونه که رحمت خداوند عین ذات اوست و صفتی جدا و چسبیده به ذات نیست.
این استاد اخلاق با بیان خاطرهای از دوران کودکی امام حسین (ع) به پیشازمانی ولایت اشاره کرد و اظهار کرد: زمانی که امام حسین (ع) چهار ساله بودند، پیامبر اکرم (ص) فرمودند محبت من در قیامت متوجه دوستان، محبان و شیعیان شما خواهد شد؛ در حالی که خداوند هنوز منشأ آدمیان را خلق نکرده بود و حتی نبی اکرم (ص) نیز در عالم خلقت حضور نداشتند.
وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین (ع) افزود: مولا میفرمایند: «من در روز غدیر ولی نشدم، بلکه پیش از خلقت آدم ولی بودم.» پیامبر اکرم (ص) نیز میفرمایند: «هر کس از زمان آدم تا آخرین نفری که میمیرد بر چیزی تکیه کند، چه ایمان، چه کتاب مکتوب و چه عبادات، من در روز قیامت تنها به علی (ع) متکی و تکیهگاهم اوست.»
شیخ انصاریان با اشاره به ریشه تاریخی و معنوی فرهنگ عزاداری گفت: ما گریهکنانِ مؤمنیم، زیرا امیرالمؤمنین (ع) هرگاه اباعبدالله را میدیدند، میفرمودند: «حسین جان! تو گریه مؤمن را تا قیامت درمیآوری.»
وی در همین راستا به بشارت پیامبر (ص) اشاره کرد و افزود: رسول خدا ضامن شدند که چشمی که در این دنیا بر حسینم گریه کند، در قیامت گریان و خوار نخواهد شد.
این پژوهشگر قرآن و حدیث با اشاره به روایتی از اصول کافی درباره سرشت مؤمنان اظهار کرد: در روایات معتبر آمده است که سرشت و طینت ما از نور آفریده شده و خداوند متعال اضافه و فضلت این نور را سرشت و مایه آفرینش شما (مؤمنان) قرار داد.
وی در ادامه با طرح داستانی از امام رضا (ع) در شهر مرو به آزمون ادعای شیعیان پرداخت و گفت: روزی کسی در خانه اباعبدالله (ع) را زد؛ حضرت خود پشت در آمدند و فرمودند اول خودت را پاک کن و سپس بیا. اما ماجرای آزمون شیعیان در مرو شنیدنی است؛ به مدت ۱۸ روز افرادی در خانه حضرت رضا (ع) را میزدند و خود را شیعه مینامیدند. حضرت به خادمشان میفرمودند برو ببین چه کسی است؛ با اینکه خودشان میدانستند، اما وقتی خادم برمیگشت و میگفت «شیعیان شما هستند»، حضرت میفرمودند: «دروغ میگویند.»
شیخ حسین انصاریان افزود: سرانجام پس از ۱۸ روز، شخصی زرنگی کرد و در زد و گفت «من از دوستداران شما هستم». خود حضرت در را باز کردند و فرمودند بفرمایید داخل. وقتی از امام پرسیدند چرا این ۱۸ روز راهشان ندادید؟ فرمودند: «ادعایشان دروغ بود.»
وی در تبیین ویژگیهای شیعه واقعی گفت: در روایات آمده است که شیعه دارای شش ویژگی است؛ از جمله اینکه مؤمن، اهل تقوا و امین هستند و اصلاً خیانتی در کارشان نیست.
این خطیب اهل بیت در پایان به حکایتی از امام صادق (ع) اشاره کرد و گفت: روزی شخصی نزد امام صادق (ع) آمد و عرض کرد: «من شیعه و فقیر هستم، کمکم کنید.» امام فرمودند: «من فقری بر تو نمیبینم.» مرد اصرار کرد که فقیر است. امام پرسیدند: «آیا پا را دوست داری؟» گفت: «بله.» امام فرمودند: «اگر محب ما هستی، فقیر نیستی؛ چرا که محبت اهل بیت، بینیازی و ثروت حقیقی است.»
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