کیت ایرانی تشخیص عامل اصلی سرطان معده ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو،تشخیص زودهنگام عفونت ناشی از باکتری هلیکوباکتر پیلوری، یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از زخم معده و کاهش خطر ابتلا به سرطان معده به شمار می‌رود. در همین راستا، یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق به تولید کیت تشخیص سریع نانویی شده است که می‌تواند با دقت بالا و بدون نیاز به روش‌های تهاجمی، وجود این باکتری را در نمونه‌های انسانی شناسایی کند.

این محصول که بر پایه فناوری «جریان جانبی» (Lateral Flow Assay) توسعه یافته، امکان تشخیص سریع، آسان و کم‌هزینه عفونت را برای مراکز درمانی، آزمایشگاه‌ها و حتی استفاده خانگی فراهم کرده است. کارشناسان معتقدند گسترش دسترسی به چنین ابزارهایی می‌تواند نقش مهمی در غربالگری، تشخیص زودهنگام و کاهش بار بیماری‌های گوارشی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه ایفا کند.

در حالی که بیماری‌های گوارشی همچنان از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت در بسیاری از کشورها به شمار می‌روند، توسعه ابزارهای تشخیصی سریع و دقیق می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل و پیشگیری از این بیماری‌ها داشته باشد. در همین راستا، شرکت دانش‌بنیان «زیست تشخیص سنجه» موفق به تولید یک کیت تشخیص سریع نانویی برای شناسایی باکتری هلیکوباکتر پیلوری شده است؛ میکروارگانیسمی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد زخم معده، زخم دوازدهه و سرطان معده شناخته می‌شود.

هلیکوباکتر پیلوری از شایع‌ترین عوامل عفونی در جهان محسوب می‌شود و بر اساس آمارهای بین‌المللی، بیش از نیمی از جمعیت جهان در طول زندگی خود با این باکتری مواجه می‌شوند. میزان شیوع این عفونت در سطح جهانی حدود ۴۴ درصد برآورد شده و کارشناسان سلامت آن را یکی از مهم‌ترین عوامل خطر در بروز بیماری‌های مزمن معده و برخی سرطان‌های دستگاه گوارش می‌دانند.

اگرچه عوامل متعددی از جمله زمینه‌های ژنتیکی، رژیم غذایی، سبک زندگی و سابقه خانوادگی در بروز سرطان معده نقش دارند، اما هلیکوباکتر پیلوری به‌عنوان مهم‌ترین عامل قابل کنترل و قابل درمان شناخته می‌شود. به همین دلیل تشخیص سریع و درمان به‌موقع این عفونت، یکی از مؤثرترین راهکارهای کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های جدی گوارشی محسوب می‌شود.

کیت تولیدشده توسط این شرکت دانش‌بنیان، از فناوری تشخیص سریع مبتنی بر آنتی‌بادی بهره می‌برد و قادر است آنتی‌ژن‌های سطحی هلیکوباکتر پیلوری را در نمونه مدفوع شناسایی کند. این روش در مقایسه با بسیاری از روش‌های رایج تشخیصی، مزیت‌های متعددی از جمله سرعت بالا، هزینه کمتر، عدم نیاز به تجهیزات پیچیده آزمایشگاهی و غیرتهاجمی بودن را در اختیار پزشکان و بیماران قرار می‌دهد.

یکی از ویژگی‌های مهم این محصول، امکان استفاده از آن در محیط‌های مختلف درمانی و تشخیصی است. آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، کلینیک‌های تخصصی گوارش، داروخانه‌ها و حتی کاربران خانگی می‌توانند از این کیت برای غربالگری و تشخیص اولیه بهره ببرند. این قابلیت، دسترسی به خدمات تشخیصی را افزایش داده و فرآیند شناسایی بیماران را تسهیل می‌کند.

متخصصان حوزه سلامت معتقدند که تشخیص زودهنگام هلیکوباکتر پیلوری اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در بسیاری از موارد، حذف این عفونت با یک دوره درمان دارویی امکان‌پذیر است و می‌تواند از پیشرفت بیماری و بروز عوارض جدی‌تر جلوگیری کند. به همین دلیل، استفاده از ابزارهای تشخیصی سریع و در دسترس، به‌ویژه در برنامه‌های غربالگری جمعیتی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

شرکت زیست تشخیص سنجه علاوه بر این محصول، در زمینه تولید انواع کیت‌های تشخیص سریع مبتنی بر فناوری «Lateral Flow Assay» نیز فعالیت می‌کند. این فناوری امکان تشخیص سریع، آسان و مقرون‌به‌صرفه بیماری‌ها را فراهم کرده و به‌ویژه در شرایط اورژانسی، مناطق کم‌برخوردار و مراکزی که دسترسی محدودی به تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی دارند، کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده است.

این شرکت اعلام کرده است که تمامی محصولات خود را بر اساس استانداردهای بین‌المللی مدیریت کیفیت و تجهیزات پزشکی تولید و عرضه می‌کند. کارشناسان معتقدند توسعه چنین فناوری‌هایی در داخل کشور، علاوه بر کاهش وابستگی به محصولات وارداتی، می‌تواند به ارتقای نظام غربالگری، بهبود دسترسی بیماران به خدمات تشخیصی و کاهش هزینه‌های نظام سلامت کمک کند.

با توجه به روند رو به رشد بیماری‌های گوارشی در بسیاری از جوامع، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تشخیصی و توسعه محصولات دانش‌بنیان داخلی می‌تواند نقشی مؤثر در ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری از بیماری‌های پرهزینه و پرخطر ایفا کند؛ بیماری‌هایی که اغلب در صورت تشخیص زودهنگام، قابل درمان و کنترل هستند.