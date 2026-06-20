به گزارش خبرگزاری مهر، تسنیم نوشت: یکی از مشهورترین القاب امام حسین علیهالسلام در روایات اهلبیت علیهمالسلام، تعبیر «قتیل العبرات» است. این عنوان در نگاه نخست، به معنای «کشته اشکها» یا «شهیدی که بر او بسیار گریه میشود» به نظر میرسد؛ اما هنگامی که در واژههای این تعبیر و روایات مرتبط با آن دقت کنیم، افق گستردهتری از معنای آن آشکار میشود. «قتیل العبرات» تنها یک توصیف عاطفی از حادثه عاشورا نیست، بلکه بیانگر راز ماندگاری نهضتی است که قرنها دلها را به حرکت واداشته و وجدانها را بیدار کرده است.
واژه «قتیل» از ریشه «قتل» گرفته شده است؛ اما در زبان عربی تنها به معنای «کشتهشده» نیست. گاهی این واژه برای بیان پیوند دائمی یک شخص با حادثهای خاص به کار میرود؛ مانند «قتیل الحب» که به کسی گفته میشود که عشق سراسر وجود او را فراگرفته است. از این منظر، «قتیل» صرفاً گزارشی از یک واقعه تاریخی نیست، بلکه حکایت از نسبتی ماندگار دارد. در تعبیر «قتیل العبرات» نیز امام حسین علیهالسلام تنها شهیدی نیست که در گذشته به شهادت رسیده باشد، بلکه شهیدی است که نام و یاد او برای همیشه با اشک مؤمنان گره خورده است.
واژه «عَبَرات» نیز جمع «عَبْرَة» است. «عبرة» در لغت به اشکی گفته میشود که از اندوهی عمیق سرچشمه میگیرد و بر گونه جاری میشود. اما این واژه با «عبور» و «عبرت» همریشه است. گویی در منطق زبان عربی، اشک حقیقی تنها یک واکنش احساسی نیست، بلکه حالتی است که انسان را از وضعیتی به وضعیت دیگر منتقل میکند. همانگونه که «عبرت» انسان را از جهل به آگاهی میرساند، «عبره» نیز میتواند انسان را از غفلت به بیداری عبور دهد. از همین رو، اشک در فرهنگ حسینی صرفاً نشانه تأثر نیست؛ بلکه میتواند مقدمه تحول و بصیرت باشد. در یک معنای اولیه، «قتیل العبرات» یعنی: «کشتهای که هرگاه یاد او زنده شود، اشکها جاری میشود.»
البته نخستین و مستقیمترین معنای «قتیل العبرات» همان چیزی است که خود روایات بیان کردهاند؛ یعنی امام حسین علیهالسلام شهیدی است که یاد او اشک مؤمنان را جاری میکند. آن حضرت میفرمایند: «أَنَا قَتِیلُ الْعَبْرَةِ، لَا یَذْکُرُنِی مُؤْمِنٌ إِلَّا اسْتَعْبَرَ»؛ «من کشته اشکم؛ هیچ مؤمنی مرا یاد نمیکند مگر آنکه اشکش جاری میشود.» در نقل دیگری آمده است: «لَا یَذْکُرُنِی مُؤْمِنٌ إِلَّا بَکَی»؛ «هیچ مؤمنی مرا یاد نمیکند مگر آنکه گریه میکند.» بنابراین، اصل معنا در خود روایت روشن است: شهادت حسین علیهالسلام چنان جانسوز و عظیم است که یاد او همواره با اشک مؤمنان همراه خواهد بود.
این حقیقت تنها در کلام خود امام حسین علیهالسلام نیامده است، بلکه امیرالمؤمنین علیهالسلام نیز سالها پیش از عاشورا به آن اشاره کردهاند. امام صادق علیهالسلام نقل میکنند که امیرالمؤمنین علیهالسلام به امام حسین علیهالسلام نگاه کردند و فرمودند: «یَا عَبْرَةَ کُلِّ مُؤْمِنٍ»؛ «ای مایه اشک هر مؤمن!» امام حسین علیهالسلام پرسیدند: «أَنَا یَا أَبَتَاهْ؟»؛ «من، ای پدر؟» و حضرت فرمودند: «نَعَمْ یَا بُنَیَّ»؛ «بله ای فرزندم.» همچنین امام صادق علیهالسلام میفرمودند: «الْحُسَیْنُ عَبْرَةُ کُلِّ مُؤْمِنٍ»؛ «حسین، مایه اشک هر مؤمن است.» این روایات نشان میدهد که پیوند میان حسین علیهالسلام و اشک مؤمنان، یک امر اتفاقی یا محدود به یک دوره تاریخی نیست، بلکه حقیقتی ماندگار در هویت ایمانی جامعه مؤمنان است.
با این حال، روایات اهلبیت علیهمالسلام اجازه نمیدهند که این اشک را صرفاً یک احساس زودگذر بدانیم. امام حسین علیهالسلام میفرمایند: «أَنَا قَتِیلُ الْعَبْرَةِ، قُتِلْتُ مَکْرُوباً وَ حَقِیقٌ عَلَی اللَّهِ أَنْ لَا یَأْتِیَنِی مَکْرُوبٌ إِلَّا رَدَّهُ وَ قَلَبَهُ إِلَی أَهْلِهِ مَسْرُوراً»؛ «من کشته اشکم؛ اندوهگین به شهادت رسیدم و سزاوار است که خداوند هیچ اندوهگینی را نزد من نیاورد، مگر آنکه او را شادمان به سوی خانوادهاش بازگرداند.» در این روایت، ارتباط با حسین علیهالسلام و اشک بر او نه تنها موجب اندوه نیست، بلکه راهی برای خروج از اندوه، بازیافتن امید و رسیدن به آرامش معرفی شده است.
بنابراین، اگرچه معنای مستقیم «قتیل العبرات» همان «شهیدی که بر او اشک میریزند» است، اما تأمل در ریشه واژهها و مجموعه روایات نشان میدهد که این اشک هدف نهایی نیست. اشکی که برای حسین علیهالسلام جاری میشود، باید به «عبرت» بینجامد و صاحب خود را به «عبور» از غفلت، دنیاطلبی و بیتفاوتی برساند. شاید راز ماندگاری عاشورا نیز همین باشد که خداوند خون حسین علیهالسلام را با اشکی گره زده است که تنها از چشم جاری نمیشود، بلکه دل را دگرگون میکند و انسان را به سوی حقیقت به حرکت درمیآورد.
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