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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

برداشت کاملیا در کالپوش آغاز شد؛ پیش‌بینی تولید ۱,۵هزار تن دانه روغنی

برداشت کاملیا در کالپوش آغاز شد؛ پیش‌بینی تولید ۱,۵هزار تن دانه روغنی

میامی- مدیر جهاد کشاورزی میامی از آغاز عملیات برداشت کاملیا در بخش کالپوش خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال یک هزار و ۵۰۰تن دانه روغنی از دو هزار و ۲۵۰ هکتار دیم‌زار این منطقه برداشت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح شنبه در بازدید مزارع بخش کالپوش از آغاز برداشت محصول راهبردی و روغنی کاملیا خبر داد و افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و مقرون به صرفه بودن این محصول مورد اقبال بهره برداران قرار گرفته است.

وی سطح زیر کشت این دانه روغنی را دو هزار و ۲۵۰ هکتار در دیم زار های کالپوش اعلام کرد و ادامه داد: سطح زیر کشت این محصول هر سال رو به افزایش است.

مدیر جهاد کشاورزی میامی با تاکید به انجام تسهیل در عملیات برداشت محصول، توضیح داد: برآورد تولید بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ تن دانه روغنی از این مزارع است.

حسینی این گیاه را یکی از بهترین گزینه ها برای کشت در اراضی دیم عنوان کرد و ادامه داد: سازگاری با اقلیم، خشکی و تنش های محیطی و نیاز آبی کم از مزایای کشت کاملیا است.

وی به نقش این گیاه در حفظ منابع خاک اشاره کرد و افزود: توسعه کشت و حمایت از بهره برداران برای تقویت اقتصاد کشاورزان و تامین امنیت غذایی در دستور کار است.

کد مطلب 6865666

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