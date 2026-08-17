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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

ایری شماره پیراهن خود در پرسپولیس را گفت

ایری شماره پیراهن خود در پرسپولیس را گفت

مدافع جدید تیم فوتبال پرسپولیس گفت: قرار داد ۴ ساله با پرسپولیس بستم و در این تیم شماره ۸۹ را می پوشم.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال ایری پس از نهایی شدن قراردادش با پرسپولیس گفت: خدا را شکر که بالاخره همه چیز انجام شد. از هواداران پرسپولیس ممنونم که در این مدت حمایت زیادی از من داشتند.

وی پس از خروج از ساختمان باشگاه پرسپولیس پس از امضای قرارداد افزود: از امروز قرار است در تمرینات پرسپولیس حاضر شوم و کارم را با تیم جدیدم آغاز کنم. قراردادم چهار ساله است و شماره ۸۹ را انتخاب کرده‌ام.

ایری در پایان گفت: برای بازی در پرسپولیس آمادگی دارم و امیدوارم بتوانم خیلی زود با تیم هماهنگ شوم. پرسپولیس تیم بزرگی است و طرفداران زیادی دارد و تلاش می‌کنم پاسخ اعتماد باشگاه و هواداران را بدهم.

کد مطلب 6919393

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