مالکی: آمریکا باید جلوی حملات اسرائیل به لبنان را بگیرد

فداحسین مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان در حالی که طبق یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا نباید حملاتی علیه لبنان و جبهه مقاومت صورت گیرد، اظهار کرد: از همان ابتدا مشخص بود که رژیم صهیونیستی تمایلی به نزدیک شدن ایران و آمریکا ندارد و اساساً مخالف هرگونه مذاکره میان دو کشور است. بر این اساس، اسرائیل تلاش می‌کند در مسیر مذاکرات کارشکنی کند و حتی حملات به لبنان نیز با هدف برهم زدن روند گفتگوها صورت می‌گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: هوشیاری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حمایت ملت ایران موجب شد آمریکا به اهدافش علیه ایران نرسد و در نهایت پای میز مذاکره آمد. پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب مذاکرات مطرح و پذیرفته شد.

وی تصریح کرد: خود آمریکایی‌ها نیز می‌دانند که رژیم صهیونیستی مخالف این روند است، چرا که اسرائیل همواره به دنبال منطقه‌ای پرآشوب و پرتنش بوده و یک منطقه بحرانی را دنبال می‌کند تا همواره فضای ناامنی و بحران در منطقه برقرار باشد.

آمریکا باید جلوی حملات اسرائیل به لبنان را بگیرد

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون که تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا برای پایان جنگ به امضا رسیده است، مسئولیت اصلی بر عهده دولت آمریکا و شخص دونالد ترامپ است که مانع زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی شده و جلوی ادامه حملات این رژیم به لبنان را بگیرد.

مالکی با تأکید بر ضرورت ورود کشورهای اسلامی به این موضوع و تلاش برای مهار رژیم صهیونیستی، گفت: طی روزهای آتی، اجلاس چهارجانبه کشورهای اسلامی شامل پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر در قاهره برگزار می‌شود که هدف آن حمایت از روند مذاکرات و تفاهم صورت‌ گرفته است. ثبات منطقه برای همه کشورهای اسلامی اهمیت دارد. یکی از محورهای مهم این رایزنی‌ها قطعا باید مقابله با زیاده‌خواهی‌های رژیم صهیونیستی باشد.

دیپلماسی فعال ایران برای توقف حملات به لبنان

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز باید دیپلماسی فعال خود را دنبال کند. تماس‌ها و رایزنی‌های سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با همتایان خود در کشورهای اسلامی، منطقه و کشورهای عربی آغاز شده و این روند باید ادامه یابد تا ظرفیت‌های موجود برای جلوگیری از ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان بسیج شود.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از سوی دیگر، آمریکا خود میزبان مذاکرات میان لبنان و اسرائیل است و این امکان را دارد که جلوی اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی را بگیرد؛ این موضوع نیازمند اراده سیاسی جدی از سوی واشنگتن است.

مالکی درباره راهکارهای جمهوری اسلامی ایران برای توقف حملات اسرائیل به لبنان، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در گام نخست تلاش می‌کند اجماع مؤثری میان کشورهای اسلامی و منطقه علیه اقدامات رژیم صهیونیستی شکل دهد تا این رژیم به توقف حملات تن دهد، اما اگر با وجود اقدامات دیپلماتیک، این حملات ادامه پیدا کند، قطعاً راهکارها و ابتکارات بعدی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: از سوی دیگر، کشورهای غربی که از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا استقبال کردند، همچنین قدرت‌های مهمی مانند روسیه و چین باید برای جلوگیری از تداوم بحران و مهار اقدامات رژیم صهیونیستی ورود کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت: جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند نسبت به ادامه این روند بی‌تفاوت باشد و در صورت تداوم حملات رژیم صهیونیستی و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های دیپلماتیک، پاسخ لازم را خواهد داد.