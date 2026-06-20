به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، پایگاه J-Gate که سه مجله دانشگاه تهران را نمایه کرده است، در سال ۲۰۰۱ توسط مؤسسه Informatics India راه‌اندازی شد، یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های الکترونیکی دسترسی به محتوای مجله‌های علمی در سراسر جهان است.

این پایگاه جامع، داده‌های بیش از ۱۰۹,۰۰۰ نشریه ادواری و بیش از ۲۸,۰۰۰ ناشر بین‌المللی را نمایه می‌کند. این سرویس نمایه‌سازی با دارا بودن بانک اطلاعاتی عظیمی مشتمل بر بیش از ۱۴۱ میلیون مقاله علمی و افزودن روزانه ده‌ها هزار مقاله جدید، یکی از مراجع اصلی جستجوی منابع علمی برای محققان در سطح جهان به شمار می‌رود.

نمایه شدن در J-Gate موفقیت دیگری در راستای توسعه بین‌المللی این مجلات است. این دستاورد باعث افزایش چشمگیر رویت‌پذیری مقاله‌ها، توسعه شبکه مخاطبان، و دسترسی آسان‌تر میلیون‌ها کاربر، دانشگاه و مؤسسه پژوهشی در سراسر جهان (از طریق پلتفرم وب و اپلیکیشن‌های موبایل J-Gate) به آثار علمی نویسندگان خواهد شد.

این مجلات در پیوندهای زیر قابل رؤیت است:

هنرهای زیبا: نمایشی و موسیقی

ابن المقفع فی القص و القصید

فصلنامه سیاست