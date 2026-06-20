قطعی برق در برخی مناطق شهرستان دورود

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور افزایش پایداری شبکههای توزیع برق، جلوگیری از بروز خاموشیهای ناخواسته و با توجه به ضرورت انجام برنامههای تعمیرات و بهسازی تأسیسات برقرسانی، روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه، محدودیت جریان برق در برخی از مناطق شهرستان دورود اعمال خواهد شد.
بر اساس اطلاعیه شرکت توزیع برق استان، محدودیت جریان برق در روز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال میشود.
فیدر و مناطق تحت تأثیر
فیدر مروک در بازه زمانی مذکور دچار محدودیت جریان برق خواهد شد و مناطق زیر با قطعی یا افت فشار برق مواجه میشوند:
- روستاهای زرگران علیا و سفلی
- عالمآباد
- دائیچی
- یزدگرد
- دوخواهران
- مروک
- گوشه و دواریجان
- بامسر
- باغ جمال
- چوبدر سفلی
- سد مروک
- کاغه
- کولآباد
- حسینآباد
شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان از مشترکان ساکن در مناطق یادشده درخواست کرده است که تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف برق در ساعات اعلامشده پیشبینی کنند.
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