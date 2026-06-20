به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع برق استان یزد در اطلاعیه از اجرای طرح سامان در روز یکشنبه ۳۱ خرداد خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است؛ منظور افزایش پایداری شبکه‌های برق، ارتقای قابلیت اطمینان تأسیسات و آمادگی هرچه بیشتر برای عبور موفق از اوج بار تابستان، عملیات تعمیرات و بهسازی شبکه در قالب «مانور سراسری طرح ملی سامان» روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در مناطق اعلام‌شده اجرا خواهد شد.

بر این اساس، امکان اعمال محدودیت موقت برق در برخی از محدوده‌ها و ساعات اعلام‌شده وجود دارد. این اقدامات با هدف کاهش خاموشی‌های ناخواسته، بهبود کیفیت خدمت‌رسانی و تأمین برق پایدار برای مشترکان انجام می‌شود.

از همراهی، صبوری و همکاری ارزشمند شهروندان گرامی با گروه‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد صمیمانه سپاسگزاریم.