به گزارش خبرنگار مهر، مصرف بالای انرژی در ایران، به‌ویژه در بخش گاز طبیعی، طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و مدیریتی کشور تبدیل شده است. ایران از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز جهان است، اما همزمان با رشد مصرف داخلی، افزایش تعداد مشترکان، فرسودگی تجهیزات، ضعف بهره‌وری انرژی و الگوی مصرف ناپایدار، کشور در برخی دوره‌ها به‌ویژه فصل زمستان با مسئله ناترازی گاز مواجه می‌شود. ناترازی گاز به این معناست که در زمان اوج مصرف، میزان تقاضا از ظرفیت تولید، انتقال یا توزیع فراتر می‌رود و دولت ناچار می‌شود مصرف برخی بخش‌ها مانند صنعت، نیروگاه‌ها یا پتروشیمی‌ها را محدود کند.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری انرژی دیگر نمی‌تواند صرفاً بر افزایش تولید متکی باشد. توسعه میادین گازی و افزایش ظرفیت پالایش و انتقال گاز نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین، فناوری، زمان و زیرساخت‌های گسترده است. بنابراین یکی از مسیرهای ضروری، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی است. طرح «کارور گاز» یا «کارور انرژی» در همین چارچوب مطرح می‌شود؛ طرحی که می‌خواهد با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکت‌های تخصصی و سازوکارهای اقتصادی، مصرف گاز را بدون الزام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاهش دهد.

کارور گاز چیست؟

کارور گاز را می‌توان یک مجری تخصصی در حوزه بهینه‌سازی مصرف گاز دانست. در این مدل، شرکت‌ها یا نهادهای تخصصی وارد پروژه‌های کاهش مصرف می‌شوند و با اجرای اقداماتی مانند بهینه‌سازی موتورخانه‌ها، اصلاح سیستم‌های گرمایشی، نصب تجهیزات کنترل هوشمند، عایق‌کاری، ارتقای راندمان تجهیزات و آموزش مصرف‌کنندگان، میزان مصرف گاز را کاهش می‌دهند.

تفاوت مهم این طرح با روش‌های سنتی صرفه‌جویی در این است که کارور گاز صرفاً توصیه‌کننده یا ناظر نیست؛ بلکه مسئولیت اجرای پروژه و تحقق صرفه‌جویی را بر عهده می‌گیرد. در واقع، کارور باید نشان دهد که اقدام او واقعاً به کاهش مصرف منجر شده است. اگر صرفه‌جویی محقق شود، بخشی از ارزش اقتصادی آن می‌تواند به عنوان درآمد یا پاداش به کارور پرداخت شود.

به بیان ساده، در طرح کارور گاز، کاهش مصرف انرژی به یک فعالیت اقتصادی تبدیل می‌شود. یعنی همان‌گونه که تولید گاز ارزش اقتصادی دارد، مصرف‌نکردن یا جلوگیری از هدررفت گاز نیز ارزشمند تلقی می‌شود.

اهمیت طرح کارور گاز در شرایط ناترازی انرژی

اهمیت این طرح زمانی روشن‌تر می‌شود که به وضعیت مصرف گاز در کشور توجه کنیم. بخش قابل توجهی از گاز طبیعی در ایران در بخش خانگی، تجاری و ساختمان‌ها مصرف می‌شود. در فصل سرد سال، مصرف گاز خانگی افزایش شدیدی پیدا می‌کند و همین مسئله فشار زیادی بر شبکه گاز وارد می‌سازد. در نتیجه، برای حفظ پایداری شبکه و تأمین گاز خانوارها، گاهی گاز صنایع یا نیروگاه‌ها محدود می‌شود.

این محدودیت‌ها فقط یک مسئله فنی نیست، بلکه پیامد اقتصادی دارد. کاهش گازرسانی به صنایع می‌تواند تولید را کاهش دهد، هزینه بنگاه‌ها را افزایش دهد و بر بازار کالاها اثر بگذارد. از طرف دیگر، اگر نیروگاه‌ها با کمبود گاز روبه‌رو شوند، ممکن است به سوخت‌های جایگزین مانند گازوئیل یا مازوت روی بیاورند که پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی قابل توجهی دارد.

در چنین شرایطی، هر مقدار صرفه‌جویی در مصرف گاز، به‌ویژه در بخش خانگی و تجاری، می‌تواند به آزادسازی گاز برای بخش‌های مولد اقتصاد کمک کند. اگر کارورهای گاز بتوانند مصرف ساختمان‌ها، موتورخانه‌ها و تجهیزات پرمصرف را کاهش دهند، بخشی از فشار از روی شبکه برداشته می‌شود و امکان تأمین پایدارتر انرژی برای صنایع و نیروگاه‌ها فراهم خواهد شد.

بهینه‌سازی انرژی؛ جایگزین کم‌هزینه‌تر از افزایش تولید

یکی از نکات مهم در تحلیل طرح کارور گاز این است که بهینه‌سازی مصرف در بسیاری از موارد از افزایش تولید ارزان‌تر و سریع‌تر است. برای افزایش تولید گاز باید میدان جدید توسعه یابد، چاه حفاری شود، پالایشگاه ساخته یا توسعه داده شود، خطوط انتقال تقویت شود و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انجام گیرد. این فرآیند معمولاً چندین سال زمان می‌برد.

اما بسیاری از پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف، در زمان کوتاه‌تری قابل اجرا هستند. برای مثال، تنظیم و بهینه‌سازی موتورخانه یک ساختمان، نصب سیستم کنترل هوشمند یا عایق‌کاری بخشی از تأسیسات می‌تواند در مدت کوتاهی مصرف گاز را کاهش دهد. اگر این اقدامات در مقیاس وسیع و در هزاران ساختمان و واحد مصرف‌کننده اجرا شود، اثر آن در سطح ملی قابل توجه خواهد بود.

به همین دلیل، طرح کارور گاز می‌تواند به عنوان یک ابزار مکمل در کنار توسعه تولید گاز عمل کند. این طرح جایگزین سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیست، اما می‌تواند فشار تقاضا را کاهش دهد و زمان لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ‌تر را فراهم کند.

نقش بخش خصوصی در موفقیت طرح

یکی از ویژگی‌های مهم طرح کارور گاز، اتکا به بخش خصوصی و شرکت‌های تخصصی است. دولت به تنهایی نمی‌تواند همه پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی را طراحی، اجرا، پایش و تأمین مالی کند. تعداد ساختمان‌ها، واحدهای تجاری، صنایع کوچک، موتورخانه‌ها و تجهیزات مصرف‌کننده گاز بسیار زیاد است و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی در این مقیاس نیازمند مشارکت گسترده بازیگران غیردولتی است.

کارورهای گاز می‌توانند این خلأ را پر کنند. این شرکت‌ها با انگیزه اقتصادی وارد میدان می‌شوند و اگر سازوکار پرداخت و بازگشت سرمایه درست طراحی شود، می‌توانند سرمایه، فناوری و دانش فنی خود را برای کاهش مصرف به کار گیرند.

اما برای موفقیت این مدل، چند شرط ضروری است. نخست اینکه میزان صرفه‌جویی باید قابل اندازه‌گیری و قابل راستی‌آزمایی باشد. دوم اینکه قراردادها باید شفاف باشند و مشخص شود سهم کارور از صرفه‌جویی چگونه محاسبه می‌شود. سوم اینکه مصرف‌کننده نهایی نیز باید از اجرای طرح منتفع شود؛ زیرا اگر خانوار، مجتمع مسکونی یا واحد صنعتی احساس کند فقط محل اجرای یک پروژه است و منفعتی نمی‌برد، همکاری کافی شکل نخواهد گرفت.

مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی طرح

طرح کارور گاز تنها یک برنامه فنی برای کاهش مصرف نیست، بلکه می‌تواند آثار اقتصادی و زیست‌محیطی گسترده‌ای داشته باشد. از منظر اقتصادی، کاهش مصرف گاز در بخش‌های غیرمولد یا کم‌بازده، امکان تخصیص بهتر منابع انرژی را فراهم می‌کند. گازی که در اثر بهینه‌سازی آزاد می‌شود، می‌تواند به صنایع، پتروشیمی‌ها یا نیروگاه‌ها اختصاص یابد و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند.

از سوی دیگر، کاهش مصرف انرژی می‌تواند نیاز به سرمایه‌گذاری‌های اضطراری و پرهزینه در زیرساخت‌های تولید و انتقال را کاهش دهد. البته کشور همچنان به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی نیاز دارد، اما بهینه‌سازی می‌تواند شدت فشار بر این سرمایه‌گذاری‌ها را کم کند.

از نظر زیست‌محیطی نیز مصرف کمتر گاز به معنای کاهش انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای است. همچنین اگر با کاهش مصرف گاز، نیروگاه‌ها کمتر به استفاده از سوخت‌های مایع آلاینده روی بیاورند، کیفیت هوا در شهرها و مناطق صنعتی بهبود خواهد یافت.

چالش‌های اجرای طرح کارور گاز

با وجود اهمیت بالای طرح، اجرای آن بدون چالش نیست. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، مسئله اندازه‌گیری صرفه‌جویی است. باید مشخص شود مصرف قبل و بعد از اجرای پروژه چگونه مقایسه می‌شود و عواملی مانند تغییر دما، تغییر تعداد ساکنان، تغییر ساعات فعالیت یا تغییر سطح تولید صنعتی چگونه در محاسبات لحاظ می‌شوند.

چالش دیگر، تأمین مالی اولیه است. بسیاری از مصرف‌کنندگان ممکن است توان یا تمایل پرداخت هزینه اولیه برای بهینه‌سازی را نداشته باشند. در اینجا کارور گاز باید بتواند بخشی از سرمایه‌گذاری را انجام دهد و سپس از محل صرفه‌جویی بازگشت سرمایه داشته باشد. این مدل به قراردادهای قابل اعتماد و نظام حقوقی روشن نیاز دارد.

همچنین فرهنگ مصرف انرژی در کشور نیز مسئله مهمی است. اگر مصرف‌کنندگان نسبت به ارزش انرژی و آثار مصرف بی‌رویه آگاهی نداشته باشند، حتی تجهیزات بهینه نیز ممکن است به نتیجه مطلوب نرسند. بنابراین طرح کارور گاز باید در کنار اقدامات فنی، شامل آموزش، اطلاع‌رسانی و اصلاح رفتار مصرف نیز باشد.

طرح کارور گاز را می‌توان یکی از ابزارهای مهم برای عبور از چالش ناترازی انرژی دانست. اهمیت این طرح در آن است که به جای تمرکز صرف بر افزایش قیمت یا افزایش تولید، بر کاهش هدررفت و ارتقای بهره‌وری تکیه دارد. این رویکرد می‌تواند بدون فشار مستقیم بر خانوارها، مصرف گاز را کاهش دهد و بخشی از منابع انرژی را برای بخش‌های مولد اقتصاد آزاد کند.

با این حال، موفقیت طرح به اجرای دقیق، شفافیت قراردادها، مشارکت بخش خصوصی، اندازه‌گیری معتبر صرفه‌جویی و همراهی مصرف‌کنندگان بستگی دارد. اگر این الزامات فراهم شود، کارور گاز می‌تواند از یک ایده سیاستی به یک ابزار مؤثر در مدیریت انرژی کشور تبدیل شود؛ ابزاری که هم به اقتصاد کمک می‌کند، هم فشار بر شبکه گاز را کاهش می‌دهد و هم مسیر حرکت به سمت مصرف بهینه و پایدار انرژی را هموار می‌سازد.