به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، الگوی تازه وزارت نفت در حوزه بهینهسازی مصرف گاز طبیعی که پارسال با عنوان شرکتهای کارور رونمایی شد، طیف وسیعی را از بخشهای خانگی گرفته تا تجاری، اداری، کشاورزی، گلخانهای، مرغداریها و نانواییها در بر میگیرد. براساس نتایج بهدستآمده، طرح کارور در بخش نانواییهای قدیمی و سنتی با جایگزینی دستگاه مدرن استاندارد حرارت غیرمستقیم بهجای ماشینهای مستعمل شعله مستقیم دستکم ۵۰ درصد و با جایگزینی تنورهای گلی آلوده و کمبازده حداقل ۷۵ درصد صرفهجویی به همراه دارد.
ابوالقاسم اسحاقآبادی فعال بخش کارور در حوزه نانواییها، به خبرنگار شانا گفت: این پروژه در همه استانها قابلیت اجرا دارد و پس از نانواییهای استانهای خراسان رضوی و گلستان، در حال امضای قرارداد با استانهای خراسان شمالی، سمنان، مازندران، سیستان و بلوچستان، فارس و تهران هستیم.
وی درباره جزئیات روند طرح بهینهسازی در نانواییها توضیح داد: عملکرد این شرکت کارور شامل طراحی و ساخت انواع ماشینآلات پخت نان، شیرینی، پیتزا، غذاهای گریل و... است که براساس آن طیف گستردهای از تجهیزات صنعتی پخت برای رفع نیازهای متنوع کسبوکارهای فعال در این حوزه، از نانواییهای کوچک تا کارخانههای بزرگ تولید نان و شیرینی، طراحی و تولید میشود.
فعال بخش کارور در حوزه نانواییها در بیان دستاوردهای فعالشدن کارور در بخش نانواییها به مواردی همچون صفرشدن آلایندگی محیط زیست، کاهش قابل توجه مصرف و انعطافپذیری در سوخت اشاره کرد و افزود: بهکارگیری این فناوری در بخش نانواییها مقدار مصرف دستگاهها و تنورهای سنتی را به یکچهارم (۲۵ درصد) کاهش میدهد که مساوی با صرفهجویی اقتصادی چشمگیر برای تولیدکنندگان و گامی بلند برای پایداری منابع انرژی است.
اسحاقآبادی بیان کرد: افزونبرآن، فناوری انعطافپذیری بینهایت در سوخت سبب شده است دستگاههای صنایع پخت فقط به یک منبع انرژی محدود نباشند و از قابلیت گاز شهری، سوختهای مایع (بنزین و گازوئیل) و حتی تمامبرقی برخوردار باشند که این چندگانگی، دسترسی و استفاده از دستگاهها را در هر شرایط و مکانی، آسان و مقرونبهصرفه میکند.
وی با اشاره به اهداف و مأموریت این شرکت برای ورود به فهرست شرکتهای کارور و امضای قرارداد با شرکت ملی گاز ایران گفت: بهمنظور پیشبرد اهداف ملی در حوزه مدیریت مصرف انرژی، برنامهریزی برای کاهش قابل توجه مقدار صرفهجویی در شبکه گاز کشور با بهرهگیری از فناوریهای تاره را در دستور کار قرار دادیم. تولد شرکتهای کارور اقدام قابل توجهی است که در سطح کلان آن شاهد رفع ناترازی گاز با کمک مردم از طریق بخش خصوصی خواهیم بود.
اسحاقآبادی تصریح کرد: با جایگزینی دستگاه مدرن استاندارد حرارت غیرمستقیم بهجای ماشینهای مستعمل شعله مستقیم دستکم ۵۰ درصد و با جایگزینی تنورهای گلی آلوده و کمبازده حداقل ۷۵ درصد صرفهجویی حاصل میشود.
این فناوری که در قالب شرکتهای کارور برای بهبود صرفهجویی در بخش صنعت به میدان آمده است، در تعداد بیشماری از نانواییها، قنادیها، رستورانها و صنایع غذایی در سراسر جهان ازجمله ۴۷ کشور در ۵ قاره جهان صادر شده است.
با توجه به فعالیت بیوقفه نانواییها در تمام فصلهای سال، بهینهسازی مصرف آنها تحت عنوان شرکتهای کارور، بزرگترین پروژه رفع ناترازی گاز کشور در بخش خصوصی است.
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