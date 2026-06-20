پایان کارباند سارقان خشن طلا؛۴۰میلیارد اموال مسروقه در گلپایگان کشف شد

سرهنگ علی‌اصغر محمدیدر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل به شیوه زورگیری از یک بانوی سالخورده در یکی از مناطق شهرستان گلپایگان و حساسیت بالای موضوع، رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی با اشاره به سرعت عمل پلیس در شناسایی متهمان افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، رصدهای اطلاعاتی و بررسی دقیق صحنه جرم، هویت اعضای این باند سه نفره را در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی گلپایگان در خصوص نحوه دستگیری سارقان تصریح کرد: با اخذ نیابت قضایی و در یک عملیات هماهنگ و ضربتی، مأموران پلیس موفق شدند در اقدامی غافلگیرانه، هر سه متهم را در مخفیگاه‌هایشان در سه استان مختلف کشور دستگیر کنند.

سرهنگ محمدی از کشف کامل اموال مسروقه خبر داد و گفت: در بازرسی از مخفیگاه‌های متهمان، تمامی طلاجات مسروقه مالباخته به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال کشف و به صاحب اصلی آن بازگردانده شد.

وی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات اولیه به جرم خود مبنی بر سرقت به شیوه زورگیری اعتراف کرده‌اند، خاطرنشان کرد: پرونده متشکله برای این سارقان پس از تکمیل تحقیقات اولیه، جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به دادسرا ارسال شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان ضمن قدردانی از مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت عمومی، تأکید کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی اجازه نخواهد داد که مجرمان با اقدامات خشن، آرامش و امنیت روانی مردم را مختل کنند؛ از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، بلافاصله مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.