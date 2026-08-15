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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۴

باند سارقان منزل در کرمانشاه متلاشی شد

باند سارقان منزل در کرمانشاه متلاشی شد

کرمانشاه - فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از انهدام باند سارقان منزل و اعتراف اعضای آن به ارتکاب ۵۷ فقره سرقت در شهر کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت منزل در شهرستان کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده، موفق به شناسایی اعضای یک باند حرفه‌ای سارقان منزل شدند و پس از چند روز مراقبت شبانه‌روزی و هماهنگی با مقام قضائی، هر سه عضو این باند را در فرصتی مناسب دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: سارقان دستگیرشده در جریان بازجویی‌ها به ارتکاب ۵۷ فقره سرقت منزل در شهر کرمانشاه اعتراف کردند.

حاجیان خاطرنشان کرد: در بازرسی‌های انجام‌شده از مخفیگاه متهمان نیز مقدار قابل توجهی از اموال مسروقه کشف شد که پس از شناسایی، به صاحبان آنها تحویل داده شد.

وی از تشکیل پرونده برای متهمان خبر داد و گفت: اعضای این باند پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: مبارزه با پدیده سرقت و برخورد با سارقان از مهم‌ترین برنامه‌های پلیس است و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای مقابله با این پدیده با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6917413

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