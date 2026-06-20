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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

اورژانس تهران در یک هفته ۲۵ هزار مأموریت امدادی انجام داد

اورژانس تهران در یک هفته ۲۵ هزار مأموریت امدادی انجام داد

رئیس اورژانس استان تهران از ثبت ۲۵ هزار و ۶۸۰ ماموریت اورژانس در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۲۳ الی ۲۹ خرداد ۱۴۰۵) مجموع ۲۵۶۸۰ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۴۳۶ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۲۰۲ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۵۵۸۱۸ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد و از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۵۰۶۱ مورد حوادث ترافیکی (۱۹.۷درصد از کل ماموریت ها) و ۲۰۶۱۹ مورد (۸۰.۳ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است، اورژانس هوایی ۶ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۶ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.

کد مطلب 6865843
محدثه رمضانعلی

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