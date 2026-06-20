به گزارش خبرنگار مهر، رضا داوری، ظهر شنبه، به همراه هیئت همراه، با حضور در مرکز فرهنگی هنری شماره یک شهرستان خرمآباد، از نزدیک در جریان فعالیتها و برنامههای این مرکز قرار گرفت.
در ابتدای این بازدید، مسئول مرکز فرهنگی هنری شماره یک خرمآباد، گزارشی جامع از عملکرد و فعالیتهای این مرکز ارائه داد.
در این گزارش، به موضوعاتی از جمله روند ثبتنام برنامههای تابستان، میزان جذب عضو جدید، آمار امانت کتاب و برنامههای در حال اجرا در مرکز پرداخته شد.
تأکید مدیرکل بر اجرای برنامههای تابستان و جذب اعضا
رضا داوری، مدیرکل کانون پرورش فکری لرستان، در ادامه این نشست ضمن استماع گزارش ارائهشده، به بیان نکات اداری و مدیریتی پرداخت و بر چند محور اساسی تأکید کرد.
وی اجرای برنامههای تابستان را با کیفیت مطلوب، جذب هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان و همچنین ماندگاری اعضای فعلی در مراکز را از اولویتهای اصلی کانون استان برشمرد.
تنوعبخشی به برنامههای فرهنگی، هنری و ادبی
مدیرکل کانون لرستان بر لزوم تنوع در اجرای برنامههای فرهنگی، هنری و ادبی در مراکز تأکید کرد و افزود: مراکز کانون باید با ارائه برنامههای جذاب، خلاقانه و متنوع، نیازهای مختلف کودکان و نوجوانان را پوشش دهند و فضایی شاداب و پویا برای رشد و شکوفایی استعدادهای آنان فراهم آورند.
داوری در ادامه بر ضرورت اجرای بهموقع فراخوانهای اعلامشده از سوی ستاد کانون و همچنین ارتباط مستمر و مؤثر مراکز با ستاد استانی تأکید کرد و گفت: هماهنگی و تعامل نزدیک بین مراکز و ستاد، نقش مهمی در ارتقای کیفیت فعالیتها و تحقق اهداف مجموعه دارد.
بازدید میدانی از بخشهای مختلف مرکز
در حاشیه این نشست، مدیرکل کانون لرستان و هیئت همراه، از بخشهای مختلف مرکز فرهنگی هنری شماره یک خرمآباد از جمله کتابخانه، کارگاههای هنری و ادبی و فضای آموزشی مرکز بازدید کردند و از نزدیک با روند فعالیتهای اجرایی آشنا شدند.
در پایان این بازدید، مربیان و مسئولان مرکز، دیدگاهها و پیشنهادات خود را برای بهبود فعالیتها و افزایش کیفیت خدمات ارائهشده به کودکان و نوجوانان بیان کردند و آمادگی خود را برای اجرای هرچه بهتر برنامههای پیشرو اعلام داشتند.
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