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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

توقف خرید از بورس کالا برای کنترل قیمت شوینده‌ها

توقف خرید از بورس کالا برای کنترل قیمت شوینده‌ها

دبیر انجمن صنایع شوینده ایران گفت تولیدکنندگان برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بیشتر بهای شوینده‌ها، به دلیل نوسان مواد اولیه، خرید از بورس کالا را متوقف کرده‌اند.

حسام بیگدلو  دبیر انجمن صنایع شوینده ایران در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بازار مواد شوینده گفت: در تاریخ ۱۵ اردیبهشت، افزایش قیمت برای پودرهای شوینده حدود ۲۰ درصد و برای مایعات شوینده حدود ۳۰ درصد اعمال شده است.

وی افزود: قیمت محصولات پتروشیمی تأثیر مستقیم بر بهای تمام‌شده شوینده‌ها دارد و تغییرات این بخش به سرعت در بازار مصرف منعکس می‌شود.

بیگدلو با اشاره به وضعیت بازار مواد اولیه گفت: هفته گذشته با وجود اعلام وزارت صمت مبنی بر عدم تغییر قیمت‌ها، شاهد افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بودیم که این موضوع به‌طور مستقیم بر هزینه تولید شوینده‌ها اثر گذاشته است.

وی افزود: به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه و شرایط نامناسب اقتصادی و معیشتی، تولیدکنندگان ناچار شدند برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت نهایی محصولات، از خرید مواد اولیه از بورس کالا خودداری کنند.

دبیر انجمن صنایع شوینده ایران در پایان اظهار کرد: باید دید در هفته جاری چه تصمیماتی در حوزه تأمین مواد اولیه و قیمت‌گذاری اتخاذ خواهد شد، چرا که این موضوع می‌تواند مستقیماً بر بازار مصرف تأثیرگذار باشد.

کد مطلب 6865861
سمیه رسولی

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