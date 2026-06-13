درخواست تمدید ۳ تا ۵ ماهه تثبیت قیمت محصولات پتروشیمی

حسام بیگدلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت جهانی محصولات پتروشیمی نسبت به قبل از جنگ در برخی موارد بیش از دو برابر شده است، اظهار کرد: اگر مبنای قیمت‌گذاری دوباره به نرخ جهانی بازگردد، در برخی اقلام شاهد افزایش ۱۲۳ درصدی نسبت به قبل خواهیم بود. این در حالی است که تثبیت قیمت‌ها در ماه‌های گذشته مانع از بروز شوک تازه‌ در بازار شده بود.

دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران اضافه کرد: اگر سه ماه پیش نهادهای تصمیم‌گیر به این جمع‌بندی رسیدند که تثبیت قیمت محصولات پتروشیمی ضروری است، امروز این ضرورت نه‌تنها از بین نرفته بلکه تشدید هم شده است. بنابراین انتظار می‌رود این مصوبه تمدید شود، زیرا در شرایط فعلی، افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی تصمیمی پرهزینه و آسیب‌زا برای اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود.

وی افزود: درخواست داریم تثبیت قیمت محصولات پتروشیمی برای سه تا پنج ماه آینده تمدید شود و در این مدت، دولت و بخش خصوصی در فضایی کارشناسی درباره اصل فرمول قیمت‌گذاری به جمع‌بندی برسند.

دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با اشاره به اینکه وظیفه دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی و تنظیم بازار برای رفاه مردم است گفت: تولیدکنندگان امروز از یک‌سو با کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا و از سوی دیگر با کمبود شدید نقدینگی و نوسانات قیمت مواد اولیه روبرو هستند. این فشارها به بخش تولید، که با مشکل تأمین ارز برای واردات و سایر ملزومات همراه شده، عملاً شرایط تولید را سخت کرده است.

وی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه در صنعت پتروشیمی باید مدیریت شود، گفت: بایستی مراجع تصمیم‌گیر سیاست‌های کارشناسی و مدیریت صحیح قیمت مواد اولیه را در دستور کار خود قرار دهند چراکه هر گونه تصمیمات غیر دقیق به بخش تولید و بنگاه های اقتصادی ضربه خواهد زد.

دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران افزود: چرا باید قیمت محصولات پتروشیمی در داخل کشور بر مبنای نرخ جهانی تعیین شود در حالی که صنعت پتروشیمی داخلی است و بخش عمده تولیدات نیز وارداتی نیست. از سوی دیگر، خود پتروشیمی‌ها نیز محصولاتشان را در بازارهای خارجی با قیمت کامل جهانی نمی‌فروشند و به دلیل تحریم‌ها، صادرات آنها با نرخ‌هایی پایین‌تر انجام می‌شود؛ اما در داخل، قیمت پایه در بورس بر مبنای ۹۵ درصد نرخ جهانی تعیین می‌شود که خود محل ایراد است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، در بورس کالا به دلیل رقابت، قیمت برخی مواد اولیه حتی از نرخ جهانی نیز فراتر می‌رود و در مواردی به ۱۵۰ درصد قیمت جهانی می‌رسد. این در حالی است که کشوری مانند ترکیه با وجود نداشتن منابع نفت و پتروشیمی، مواد اولیه را ارزان‌تر از صنایع داخلی ایران تأمین می‌کند. نتیجه این روند، تضعیف صنایع پایین‌دستی و تولیدکنندگان محصولات نهایی در کشور است.

بیگدلو با بیان اینکه هرگونه افزایش در قیمت پایه این مواد، مستقیماً به افزایش قیمت محصولات نهایی منجر می‌شود، گفت: در شرایطی که مردم با مشکلات مالی به خاطر شرایط جنگی روبرو هستند تحمیل هزینه‌های بیشتر از طریق قیمت‌گذاری‌های نامتعارف منجر به بروز نارضایتی های اجتماعی می شود.

دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران تاکید کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با شرایط جنگی و تحریم مواجه است و قیمت‌های جهانی نیز در بالاترین سطح سال‌های اخیر قرار دارد، آزادسازی و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی می‌تواند باعث جهش قیمت محصولات شوینده و فشار اقتصادی مضاعف به مردم شود