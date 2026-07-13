تخصیص ارز صنایع شوینده در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا انصاری، با اشاره به برنامه وزات صمت برای حمایت از صنایع کلیدی کشور اظهار کرد: وزارت صمت ۲۶ کالای منتخب را تعیین کرده که هرکدام نماینده یکی از صنایع مهم کشور محسوب میشوند و تامین نیازهای آنها با حساسیت ویژهای دنبال میشود.
وی افزود: صنعت شوینده یکی از این صنایع است و مواد اولیه مورد نیاز آن در سطح نخست اولویتبندی وزارت صمت برای تخصیص ارز قرار دارد. با وجود محدودیتها و کمبودهایی که طی ماههای گذشته در حوزههای مختلف ایجاد شده، تلاش کردیم ارز مورد نیاز این صنعت را به نحوی تامین کنیم که تولید کشور با کمبود مواجه نشود.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با بیان اینکه تحولات صنعت پتروشیمی بر فعالیت تولیدکنندگان مواد شوینده تاثیرگذار بوده است، تصریح کرد: با همکاری و هماهنگی میان بخشهای مختلف دولت، تلاش شده است آثار این مشکلات بر تولید و بازار به حداقل برسد. رویکرد وزارت صمت نیز این است که تامین مواد اولیه و تخصیص ارز مورد نیاز صنایع ضروری، بهویژه صنایع مرتبط با کالاهای مصرفی مردم، بدون وقفه ادامه یابد.
وی درباره اولویتبندی تعرفههای وارداتی صنایع عمومی، تاکید کرد: صنایع عمومی نزدیک به نیمی از بخش صنعتی فعال کشور را شامل میشوند. در این حوزه، بیش از ۳۰۰ تعرفه وارداتی در سطح نخست اولویت قرار گرفتهاند و هدفگذاری وزارت صمت این است که تا پایان سال، ۱۰۰ درصد ارز مورد نیاز این تعرفهها از منابع بانکی تأمین شود.
انصاری ادامه داد: سطح دوم با عنوان «حیاتی تولید» تعریف شده و بیش از ۶۰۰ تعرفه را در بر میگیرد. در مجموع، بیش از ۹۰۰ تعرفه در سطوح اول و دوم قرار دارند و تلاش میشود بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز تعرفههای سطح دوم نیز از طریق منابع بانکی تأمین شود.
وی با بیان اینکه سطح سوم با عنوان «ضروری تولید» تعریف شده و بیش از ۳۰۰ تعرفه در آن قرار گرفته، اضافهکرد: مجموع تعرفههای سطوح اول، دوم و سوم به بیش از یکهزار و ۳۰۰ ردیف میرسد؛ با این حال، پیشبینی میشود سهم تأمین ارز بانکی برای تعرفههای سطح سوم کمتر از ۵۰ درصد باشد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت، خاطرنشان کرد: سطح چهارم نیز به تعرفههای مرتبط با «حفظ اشتغال» اختصاص دارد. برآورد فعلی این است که در سال جاری امکان تأمین ارز این گروه از محل منابع بانکی وجود نداشته باشد؛ ازاینرو، استفاده از روشهای جایگزین تأمین ارز برای این دسته از صنایع در دستور کار قرار گرفته است.
تسهیل واردات با ارز حاصل از صادرات
وی با اشاره به سیاستگذاری ارزی جدید وزارت صمت برای صنایع کشور خاطرنشان کرد: در چارچوب این سیاست، استفاده از منابعی مانند ارز حاصل از صادرات خود، صادرات دیگران، سپرده ارزی خود و سپرده ارزی دیگران تسهیل خواهد شد.
انصاری افزود: در حال حاضر، امکان استفاده تولیدکنندگان از ارز حاصل از صادرات خود و دیگران از طریق سامانه جامع تجارت فراهم شده است. همچنین در تلاش هستیم زیرساختها و فرایندهای لازم برای استفاده از سپرده ارزی خود و دیگران نیز بهزودی در این سامانه اجرایی شود.
وی از تشکیل کارگروه مشترک میان وزارت صمت و بانک مرکزی خبر داد و تصریح کرد: این کارگروه با حضور نمایندگان دو دستگاه، جلسات خود را بهصورت هفتگی برگزار میکند. تشکیل آن نیز حاصل توافق وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیسکل بانک مرکزی است و موضوعات مرتبط با تأمین ارز تولید بهصورت مستمر در آن بررسی و پیگیری میشود.
معاون وزیر صمت، همچنین گفت: بدون تردید برای حفظ شرایط مناسب تولید با چالشهایی مواجه هستیم، اما با درک مشترکی که میان سیاستگذاران وزارت صمت، بانک مرکزی و تولیدکنندگان وجود دارد، تلاش میکنیم از این شرایط با کمترین هزینه ممکن برای مردم و بخش تولید عبور کنیم.
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