تصویب طرح تفصیلی توس در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد موسوی با بیان اینکه جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، افزود: طرح تفصیلی توس پس از سالها بررسی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف به تصویب رسیده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: این طرح با رویکردی مبتنی بر صیانت از عرصه تاریخی، فرهنگی و هویتی توس تدوین شده و تلاش دارد ضمن حفاظت از میراث ارزشمند این منطقه، زمینه توسعه متوازن و پایدار را نیز فراهم کند.
وی گفت: در این طرح، حفظ حریم و منظر تاریخی توس و سایر محوطههای تاریخی پیرامونی، بهعنوان یکی از مهمترین اصول مورد توجه قرار گرفته و تمامی ضوابط ساختوساز و مداخلات کالبدی در چارچوب این ملاحظات تعریف شده است.
موسوی افزود: تصویب طرح تفصیلی توس گامی مهم در پایان بلاتکلیفی چندینساله این منطقه محسوب میشود و با تعیین دقیق کاربریها و ضوابط شهری، امکان مدیریت هدفمند ساختوسازها و جلوگیری از تعرض به عرصههای تاریخی فراهم خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری توس تصریح کرد: این طرح علاوه بر حفاظت از میراث تاریخی، بستر مناسبی برای توسعه گردشگری فرهنگی، جذب سرمایهگذاری و تقویت هویت تاریخی این منطقه فراهم میکند و میتواند نقش مؤثری در تحقق ثبت جهانی توس ایفا کند.
وی تأکید کرد: رویکرد اصلی در اجرای این طرح، ایجاد توازن میان حفاظت و توسعه است، بهگونهای که ضمن پاسداشت ارزشهای تاریخی، مطالبات ساکنان منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد.
موسوی یاد آور شد: با اجرای این طرح و همکاری دستگاههای اجرایی، میتوان شاهد احیای جایگاه واقعی توس بهعنوان یکی از مهمترین کانونهای فرهنگی و تاریخی کشور بود.
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