به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار اخباری درباره ممانعت از ورود تعدادی از دختران چادی شرکت کننده در آزمون مدارس تیزهوشان در یکی از حوزه های امتحانی شهر کرمان و اعتراض این دختران دانش آموز و والدین آنها، مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیگیری این موضوع توسط حراست و بازرسی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان خبر داد.

علی یاسر سیستانی نژاد، گفت: روز گذشته جمعه ۲۹ خردادماه، مدیر یکی از حوزه های امتحانی دختران آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در شهر کرمان به تعدادی از دختران دانش آموز چادری پیشنهاد می دهد به خاطر گرمای هوا چادرشان را از سرخارج کرده و بدون آن در محل امتحان حضور یابند.

وی با بیان اینکه به گفته مدیر این حوزه امتحانی، این درخواست به صورت پیشنهاد بوده و هیچ گونه سوءنیتی در آن وجود نداشته است ادامه داد: چند نفر از والدین این دانش آموزان نسبت به این موضوع معترض هستند که توسط بازرسی و حراست اداره کل آموزش و پرورش در حال پیگیری است.

وی افزود: پس از بررسی جزئیات کامل این اتفاق و اظهارات مدیر مدرسه، نتیجه آن اعلام خواهد شد.