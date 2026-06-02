شرکت بیش از ۸۰۰ دانش آموز سمپادی کرمان در مسابقه بهار ریاضیات

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادقی، گفت: مسابقه استانی بهار ریاضیات به مناسبت سالروز تولد پروفسور مریم میرزاخانی در اردیبهشت ماه بین ۱۸ مدرسه سمپاد متوسطه اول (دخترانه و پسرانه)برگزار شد.
وی با بیان اینکه این مسابقه خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی از دانشآموزان علاقهمند و مستعد روبه رو شد افزود: مدارس استعداد های درخشان شهرستان های شهربابک، سیرجان، بافت، بم و کرمان استقبال قابل توجهی از این رقابت علمی داشتند.
صادقی، ابراز امیدواری کرد: این مسابقات بستری مناسب برای دانشآموزان جهت آمادگی و شرکت در المپیادهای کشوری و جهانی باشد.
رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش استان کرمان خاطر نشان کرد: ریاضیات و مسابقات علمی آن همواره مورد توجه دانشآموزان است و المپیادهای علمی و مسابقات ریاضی ایستگاه رقابت علاقهمندان و تلاشگران است.
وی افزود: ریاضیدانان معتقدند حل مسئله قلب ریاضیات است و مهارت حل مسئله نتها از طریق تمرین و ممارست پیوسته و همیشگی حاصل میشود.
نظر شما