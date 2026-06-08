فعالیت تعداد ۶۵۰ مرکز آموزشی غیر دولتی در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، کامبیز رفیعی پور، در گردهمایی مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان که با محور پروژه مهر ۱۴۰۵ در شهر ماهان برگزار شد با اشاره به وضعیت مراکز غیردولتی استان کرمان اظهار کرد: در سال گذشته از حدود ۶۵۰ مرکز غیردولتی شناسایی‌شده در استان، تنها ۴۳۳ مرکز موفق به تعیین شهریه شدند و بخش قابل توجهی از مراکز بدون تعیین شهریه به فعالیت خود ادامه دادند، همچنین بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حدود ۳۶۹ مرکز دیگر نیز احتمالاً در حال فعالیت هستند که اطلاعات آن‌ها در سامانه‌های مربوط ثبت نشده است.

وی با بیان اینکه مراکز غیردولتی نقش مهمی در توسعه مشارکت‌های مردمی و حمایت از نظام آموزشی دارند، افزود: یکی از ظرفیت‌های مهم این مراکز، امکان دریافت چهار درصد از شهریه‌ها برای توسعه فعالیت‌های آموزشی و ارائه تسهیلات به دانش‌آموزان و خانواده‌ها است، در حالی که برخی استان‌ها از این ظرفیت درآمدهای قابل توجهی کسب کرده‌اند، در استان کرمان هنوز بهره‌برداری مطلوبی از این امکان صورت نگرفته است.

رفیعی پور، با اشاره به روند تعیین شهریه مراکز و مدارس غیردولتی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۵۰ درصد فرآیند تعیین شهریه مراکز غیردولتی انجام شده و با تمدید مهلت ثبت اطلاعات تا ۳۰ خردادماه، انتظار می‌رود تمامی مراکز و مدارس نسبت به تکمیل فرآیندهای مربوط اقدام کنند.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش و پرورش استان کرمان افزود: بخش مهمی از تعیین شهریه مدارس به ثبت اطلاعات نیروی انسانی اختصاص دارد و با تکمیل اطلاعات، بانک اطلاعاتی جامعی از کارکنان مدارس غیردولتی استان شکل خواهد گرفت، در حال حاضر اطلاعات حدود ۱۰ هزار نفر ثبت شده و پیش‌بینی می‌شود این تعداد به حدود ۱۷ هزار نفر برسد.

رفیعی پور، تصریح کرد: با توجه به افزایش شهریه‌ها، احتمال گرایش بخشی از دانش‌آموزان از مدارس غیردولتی به مدارس دولتی وجود دارد؛ از این رو در سطح استان کرمان در حال بررسی راهکارها و تسهیلاتی برای حمایت از خانواده‌ها و مدارس هستیم تا ضمن حفظ کیفیت آموزشی، از جابه‌جایی گسترده دانش‌آموزان جلوگیری شود.