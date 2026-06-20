به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با همکاری مدیریت روابط عمومی دانشگاه، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و بسیج جامعه پزشکی، در مسجد الغدیر ستاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.
این مراسم با حضور رئیس دانشگاه، اعضای هیئت رئیسه، جمعی از مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد و شرکتکنندگان ضمن عزاداری در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را نیز گرامی داشتند.
سخنران این مراسم، آیتالله مبلغی، نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری، بود که به ایراد سخن پرداخت و ابعاد مختلف قیام عاشورا، پیامهای آن برای جهان اسلام و نقش رهبر شهید انقلاب در تبیین فرهنگ حسینی را مورد تأکید قرار داد.
این مراسم با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی، پاسداشت ارزشهای دینی و انقلابی و تقویت همدلی و معنویت در میان خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.
شرکتکنندگان در این آیین معنوی، با سینهزنی و مرثیهسرایی، ارادت خود را به حضرت سیدالشهدا(ع) و خاندان اهل بیت(ع) به نمایش گذاشتند.
نظر شما