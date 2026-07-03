  1. استانها
  2. خوزستان
۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

مراسم سوگواری خوزستانی ها برای رهبر شهید در مسجد ریحان تهران

مراسم سوگواری خوزستانی ها برای رهبر شهید در مسجد ریحان تهران

اهواز - مراسم سوگواری رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور گسترده عزاداران و شیفتگان ولایت از استان خوزستان در مسجد ریحان تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین سوگواری شنبه ۱۳ تیرماه از ساعت ۲۰ در مسجد ریحان تهران واقع در میدان گلها، خیابان رادافزون ۴، تقاطع خیابان جهان مهر برگزار می شود.

در این مراسم سید محمدرضا موالی زاده، استاندار خوزستان، به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و مداحان اهل بیت (ع) در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی به مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی خواهند پرداخت.

ستاد استانی مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در خوزستان با صدور اطلاعیه ای از همه شیفتگان ولایت و عاشقان آقای شهید ایران برای حضور در این آیین سوگواری دعوت کرده است.

کد مطلب 6878180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها