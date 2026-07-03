مراسم سوگواری خوزستانی ها برای رهبر شهید در مسجد ریحان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین سوگواری شنبه ۱۳ تیرماه از ساعت ۲۰ در مسجد ریحان تهران واقع در میدان گلها، خیابان رادافزون ۴، تقاطع خیابان جهان مهر برگزار می شود.

در این مراسم سید محمدرضا موالی زاده، استاندار خوزستان، به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و مداحان اهل بیت (ع) در رثای رهبر شهید انقلاب اسلامی به مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی خواهند پرداخت.

ستاد استانی مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در خوزستان با صدور اطلاعیه ای از همه شیفتگان ولایت و عاشقان آقای شهید ایران برای حضور در این آیین سوگواری دعوت کرده است.