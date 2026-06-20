استاندار لرستان از کارخانه آسفالت الیگودرز بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی، ظهر بعدازشنبه از اولین کارخانه آسفالت تمام اتوماتیک الیگودرز که در مراحل پایانی ساخت قرار دارد، بازدید کرد.

هدف از اجرای پروژه؛ تأمین آسفالت استاندارد برای پروژه‌های عمرانی

استاندار لرستان در این بازدید اظهار داشت: این کارخانه به همت شهرداری الیگودرز و با هدف تأمین آسفالت استاندارد جهت اجرای پروژه‌های عمرانی این شهرستان در حال اجراست و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

کمک به تأمین درآمد پایدار شهرداری الیگودرز

وی ادامه داد: از محل اجرای این طرح به تأمین درآمد پایدار شهرداری الیگودرز نیز کمک می‌شود و این پروژه می‌تواند نقش مؤثری در خودکفایی مالی این شهرداری ایفا کند.

مشخصات فنی پروژه؛ ۴۰ هزار مترمربع زیربنا و ۹۰ درصد پیشرفت

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: این کارخانه ۴۰ هزار مترمربع زیربنا و ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در مراحل نهایی تجهیز و راه‌اندازی قرار گرفته است.

هزینه‌کرد ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار تاکنون

شاهرخی گفت: تاکنون ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح هزینه شده است و با بهره‌برداری از آن، ضمن تأمین آسفالت مورد نیاز پروژه‌های عمرانی، به ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری الیگودرز نیز کمک خواهد شد.

وی یادآور شد: با بهره‌برداری از این کارخانه آسفالت تمام اتوماتیک، زیرساخت‌های عمرانی شهرستان الیگودرز تقویت شده و زمینه برای اجرای پروژه‌های آسفالت‌ریزی معابر شهری با کیفیت مطلوب و سرعت بیشتر فراهم خواهد شد.