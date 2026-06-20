شایعه برداشتن چادر در آزمون البرز صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر؛ اداره کل آموزش و پرورش استان البرز ادعای منتشرشده در فضای مجازی درباره اجبار دختران چادری به برداشتن چادر هنگام ورود به آزمون مدارس تیزهوشان را برای حوزه‌های امتحانی این استان تکذیب کرد.

پیش‌تر مطلبی در فضای مجازی منتشر شده بود مبنی بر اینکه در روز برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی (۲۹ خرداد)، در برخی شهرها از داوطلبان دختر چادری خواسته شده بود پیش از ورود به جلسه، چادر خود را کنار بگذارند.

فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: این موضوع برای البرز صحت ندارد و در همه حوزه‌های امتحانی استان، ناظران وزارتی و استانی حضور داشتند.

وی با اشاره به برگزاری هم‌زمان آزمون در سراسر کشور افزود: ۱۳ هزار و ۷۲۶ دانش‌آموز البرزی در آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان و پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان شرکت کردند که از مجموع ۷۹ مرکز آزمون استان، ۴۸ مرکز در کرج و باقی در سایر شهرستان‌ها دایر بود.

شعبانی گفت: با هماهنگی سازمان سنجش و دستگاه‌های ذی‌ربط، تیم‌های استانی و منطقه‌ای از مراکز آزمون بازدید کردند تا دانش‌آموزان در فضایی آرام و ایمن در آزمون شرکت کنند.

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش البرز نیز در تماس با خبرنگار مهر اعلام کرد شخصاً در ۴ حوزه امتحانی حضور داشته و بازرسان وزارتی و اداره کل در تمامی حوزه‌ها حاضر بوده‌اند.