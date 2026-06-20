به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم عصر شنبه در نشست مشترک کارگروه موضوع تفاهمنامه همکاری میان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی که در محل دادگستری کل استان سمنان برگزار شد، از همکاری و تعامل سازنده دستگاه قضایی استان قدردانی کرد.
وی با اشاره به اهمیت همافزایی میان نهادهای مختلف حاکمیتی اظهار داشت: بسیاری از مسائل، طرحها و پروژههای مهم استان برای پیشبرد اهداف خود نیازمند همراهی و پشتیبانی مجموعه قضایی هستند و خوشبختانه این همکاری در استان سمنان در سطح مطلوبی قرار دارد.
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان افزود: این تعامل و همکاری میان دستگاههای مختلف میتواند روند توسعه استان، جذب سرمایهگذاری، رفع موانع تولید و حل مشکلات مردم را با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال کند.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت انسجام ملی در شرایط کنونی کشور تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت در بخشهای مختلف مدیریتی هستیم تا بتوانیم پاسخگوی مطالبات مردم باشیم.
عجم با بیان اینکه همدلی و همکاری میان مسئولان از مهمترین سرمایههای اجتماعی و مدیریتی هر استان به شمار میرود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در استان سمنان همراهی، تعامل و هماهنگی کمنظیری میان مسئولان قوای سهگانه شکل گرفته که این سرمایه ارزشمند میتواند در مسیر حفظ منافع عمومی، ارتقای رضایتمندی مردم و تسریع در روند توسعه استان نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیتهای مشترک میان مجلس، دولت و دستگاه قضایی میتواند بسیاری از مشکلات و چالشهای موجود را کاهش داده و زمینه را برای اجرای بهتر برنامههای توسعهای و اقتصادی در استان فراهم کند.
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان بر تداوم این همکاریها تأکید کرد و گفت: حفظ وحدت، همدلی و هماهنگی میان مسئولان، مهمترین راهکار برای خدمترسانی مطلوب به مردم و تحقق اهداف توسعهای استان سمنان است.
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