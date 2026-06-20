نجات کوهنورد مفقودی و مصدوم در ارتفاعات سبلان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام ابراهیمی اظهار کرد: روز جمعه ۲۹ خرداد ماه، طی تماس تلفنی مردمی با شماره ندای امداد ۱۱۲ معاونت امداد و نجات استان مبنی بر مفقودی و مصدوم شدن یک کوهنورد خانم در ارتفاعات سبلان، بلافاصله تیم پایگاه کوهستان سبلان و تیم های پشتیبان متشکل از ۱۵ نفر نجاتگرجمعیت هلال احمر شهرستان مشگین شهر و تیم واکنش سریع با سه دستگاه خودروی امدادی به منطقه حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران این جمعیت بعد از تلاش ۲۲ ساعته مفقودی را در (صخرهای مشرف به یخچال شمال شرقی) کوه سبلان پیدا کرده، و بعد از انجام اقدامات پیش بیمارستانی توسط نجاتگران جمعیت هلال احمر این شهرستان به بیمارستان ولیعصر شهرستان مشگین شهر انتقال داده شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان مشگین شهر با اشاره به اینکه نجاتگران جمعیت هلال احمر همواره آماده عملیات هستند گفت: سامانه پاسخگویی به حوادث ۱۱۲ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارش حادثه از هموطنان گرامی می باشد.