نجات کوهنورد مصدوم در ارتفاعات سبلان

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر نظری افزود: به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر آسیب دیدگی مرد ۵۲ ساله در منطقه مجیدیه کوه سبلان از طریق سامانه ۱۱۲ نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان مشگین شهر بلافاصله به منطقه اعزام شدند.

وی گفت: بدنبال دریافت گزارشی مبنی بر آسیب دیدگی مرد ۵۲ ساله در منطقه مجیدیه کوه سبلان از طریق سامانه ۱۱۲ نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان مشگین شهر بلافاصله به منطقه اعزام شدند.

افزود:: نجاتگران پس تلاش چند ساعته بعد از دسترسی به مصدوم و انجام دادن اقدامات پیش بیمارستانی و بسکت کردن، مصدوم را به بیمارستان ولیعصر (عج) مشگین شهر انتقال دادند.

وی با اشاره به اینکه نجاتگران جمعیت هلال احمر همواره آماده عملیات هستند گفت: سامانه پاسخگویی به حوادث ۱۱۲ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارش حادثه از هموطنان گرامی می‌باشد.