دقایق طلایی در ارتفاع؛ کوهنورد سقوط کرده در ارتفاعات سبلان نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فتاح زاده، معاون امداد و نجات استان اردبیل، اظهار کرد: طبق گزارش دریافتی مبنی بر سقوط یک کوهنورد از ارتفاعات کوه سبلان، بلافاصله تیم امدادی هلال‌احمر برای عملیات امداد و نجات اعزام شد و در کمترین زمان ممکن به محل حادثه رسیدند.

وی افزود: این حادثه در ارتفاعات کوه سبلان بالاتر از پناهگاه رخ‌داده بود و بلافاصله اکیپ تخصصی امداد و نجات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند تا عملیات جست‌وجو و نجات را آغاز کنند.

معاون امداد و نجات استان اردبیل افزود: پس از شناسایی دقیق موقعیت حادثه، اکیپ عملیاتی در منطقه بر بالای سر شخص حاضر شدند و اقدامات لازم برای نجات مصدوم را انجام دادند.

فتاح زاده تأکید کرد: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان مشکین‌شهر پس از بسکت کردن و انجام اقدامات پیش بیمارستانی، مصدوم را به منطقه شابیل منتقل و تحویل عوامل اورژانس دادند تا برای ادامه روند درمانی به مرکز درمانی منتقل شود.