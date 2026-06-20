به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رحیمی عصر شنبه در جلسه ستاد ویژه اربعین استان با تأکید بر ضرورت تقویت پیوستهای فرهنگی در ایام خدمترسانی به زائران اظهار کرد: اربعین یک ظرفیت بزرگ برای تحول معنوی است و حتی زائران غیرمسلمان نیز در این مسیر تحت تأثیر فضای معنوی آن قرار میگیرند، بنابراین باید با برنامهریزی دقیق شرایط زیارتی روان و بدون دغدغه برای زائران فراهم شود.
وی در تشریح برنامههای فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی برای اربعین پیشرو افزود: امسال برنامهریزی برای استقرار ۵۰۰ مبلغ دینی در مسیر تردد زائران انجام شده و در حال پیگیری تأمین فضای اسکان مناسب برای این مبلغان هستیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همچنین از اجرای طرح فضاسازی محیطی در مسیر منتهی به مرز مهران خبر داد و گفت: برای فضاسازی عاشورایی در ۶۶ کیلومتر از مسیر تردد زائران برنامهریزی شده که با مشارکت بخش خصوصی و پس از تأمین اسپانسر و تصویب نهایی به اجرا درخواهد آمد.
رحیمی درباره ملاحظات تبلیغاتی نیز تصریح کرد: در اجرای برنامههای فضاسازی و تبلیغات محیطی هماهنگی کامل با دستگاههای امنیتی انجام میشود تا ضمن رعایت ضوابط، جلوهای متناسب با فضای عاشورایی و حسینی در منطقه ایجاد شود. در این زمینه هماهنگیهایی نیز با طرف عراقی برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسمهای آیینی صورت گرفته است.
وی در پایان با تأکید بر توجه به ابعاد فرهنگی در خدماترسانی به زائران گفت: دستگاههای اجرایی نباید صرفاً به ارائه خدمات رفاهی مانند توزیع آب و شربت بسنده کنند و لازم است پیوست فرهنگی در فعالیتهای مواکب مورد توجه قرار گیرد تا این خدمات با حال و هوای معنوی اربعین همراه باشد.
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