میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای برپایی مواکب و ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین حسینی در سرپل‌ذهاب انجام شده و همه ظرفیت‌های اجرایی، مردمی و فرهنگی شهرستان برای میزبانی شایسته از زائران به کار گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری نشست مشترک با فرمانده سپاه ناحیه و نماینده عتبات عالیات شهرستان افزود: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توفیقی بزرگ و فرصتی ارزشمند برای سرپل‌ذهاب است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی مستمر و استفاده از همه امکانات، شرایط مطلوبی برای خدمت‌رسانی فراهم شود.

فرماندار سرپل‌ذهاب تصریح کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و مجموعه‌های فرهنگی از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد اربعین شهرستان است تا مواکب بتوانند خدمات مناسب و در شأن زائران ارائه دهند.

رحیمی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف در ایام اربعین گفت: همکاری و مشارکت تمامی مجموعه‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات به زائران خواهد داشت و تلاش می‌کنیم با انسجام و برنامه‌ریزی مناسب، میزبانی مطلوبی از زائران حسینی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های پیش‌رو و نیازمندی‌های مرتبط با برپایی مواکب اربعین مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در هماهنگی‌ها برای آمادگی هرچه بیشتر شهرستان تأکید شد.