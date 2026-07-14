میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامهریزیهای لازم برای برپایی مواکب و ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین حسینی در سرپلذهاب انجام شده و همه ظرفیتهای اجرایی، مردمی و فرهنگی شهرستان برای میزبانی شایسته از زائران به کار گرفته خواهد شد.
وی با اشاره به برگزاری نشست مشترک با فرمانده سپاه ناحیه و نماینده عتبات عالیات شهرستان افزود: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توفیقی بزرگ و فرصتی ارزشمند برای سرپلذهاب است و باید با برنامهریزی دقیق، هماهنگی مستمر و استفاده از همه امکانات، شرایط مطلوبی برای خدمترسانی فراهم شود.
فرماندار سرپلذهاب تصریح کرد: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و مجموعههای فرهنگی از مهمترین اولویتهای ستاد اربعین شهرستان است تا مواکب بتوانند خدمات مناسب و در شأن زائران ارائه دهند.
رحیمی با تأکید بر لزوم همافزایی دستگاههای مختلف در ایام اربعین گفت: همکاری و مشارکت تمامی مجموعهها نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات به زائران خواهد داشت و تلاش میکنیم با انسجام و برنامهریزی مناسب، میزبانی مطلوبی از زائران حسینی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در این نشست آخرین وضعیت اقدامات انجامشده، برنامههای پیشرو و نیازمندیهای مرتبط با برپایی مواکب اربعین مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در هماهنگیها برای آمادگی هرچه بیشتر شهرستان تأکید شد.
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