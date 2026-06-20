به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی عصر امروز شنبه با حضور در مرز چذابه، آخرین وضعیت آمادگی نیروهای انتظامی را برای پذیرایی از زائران حسینی ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند سال‌های گذشته، همکاران ما در حوزه انتظامی جمهوری اسلامی ایران، آمادگی کامل و بی نقصی در این مرزها دارند و امروز هدف از بازدید سنجش میدانی میزان آمادگی بود که بحمدالله مطلوب ارزیابی شد.

سردار شرفی با تشریح پنج مأموریت محوری پیش‌بینی شده در قرارگاه اربعین، گفت: مأموریت نخست، تأمین نظم و امنیت کامل است که طرح‌ها و برآوردهای عملیاتی آن نهایی شده و سازماندهی منابع انسانی و زیرساخت‌های ارتباطی نیز به طور کامل فراهم است.

وی، دومین مأموریت را ارائه خدمات گذرنامه به زائران دانست و افزود: همکاران ما در تمامی شعب برای صدور اسناد مسافرتی، گذرنامه زیارتی و دفترچه خادم، پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده‌اند و با کشور عراق نیز توافقات کامل صورت گرفته است. از نظر توزیع و تعداد، آمادگی ۱۰۰ درصدی داریم و نیروی انسانی مورد نیاز تأمین شده است.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا، سومین اولویت را مدیریت ترافیک و تردد زائران عنوان کرد و ادامه داد: طرح‌های ترافیکی در هر دو مرز شلمچه و چذابه تدوین و در طرح‌های لازم در استانداری به تصویب رسیده و امیدواریم شاهد ترددی روان و بدون حادثه باشیم.

سردار شرفی در تشریح مأموریت چهارم به اقدامات دیپلماتیک در حوزه مرزبانی اشاره کرد و گفت: جلسات متعددی در سطوح کارشناسی و مدیریتی بین مرزبانان ایران و عراق برگزار و هماهنگی های لازم برای ارائه خدمات به راهپیمایی اربعین انجام شده است. این موضوعات در سفرهای آتی به عراق در سطح کلان کشوری نهایی خواهد شد.

وی پنجمین مأموریت را همکاری با سایر نهادها و سازمانها برشمرد و تصریح کرد: سایر دستگاه‌ها در بستر امنیت، روان‌سازی ترافیک و جلب همکاری‌های انتظامی پای کار هستند و جلسات متعددی با استانداران و مسئولان استانی برگزار شده که بحمدالله استاندار محترم نیز بسیار فعال هستند.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا بیان کرد: طرح‌های عملیاتی برای حضور حداکثری و ارائه خدمات بی‌نظیر به زائران در روزهای آینده اجرایی خواهد شد و همکاران من با روحیه جهادی، آماده خدمت‌رسانی به عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) هستند.