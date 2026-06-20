۲۲ طرح ارائه شده از سوی دادگستری هرمزگان در سطح ملی اجرا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در دیدار و اعضای شورای قضایی استان در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، اظهار داشت: هدف از این دیدار علاوه بر اعلام گزارش عملکرد دستگاه قضایی استان، اعلام بیعت مجدد با مقام معظم رهبری آیت اللّه سید مجتبی حسینی خامنهای است.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که دادگستری استان هرمزگان همواره پیگیری کرده است، ارائه ایدهها و طرحهای مشکل گشا در جهت خدمترسانی و افزایش رضایتمندی مردم است.
قهرمانی یادآور شد: تاکنون ۱۱۰ ایده از سوی دادگستری کل استان هرمزگان به مرکز ارسال شده است که از این تعداد، ۲۲ طرح به صورت ملی اجرایی شده است که عملیاتی شدن آنها هم برای استان و هم برای نظام دستاورد محسوب میشود.
وی تصریح کرد: در تمامی چالشهایی که تاکنون و به ویژه طی یکسال اخیر پشت سر گذاشتهایم، روند خدمترسانی به مردم در دستگاه قضایی استان برای لحظهای متوقف نشده است.
قهرمانی خاطرنشان کرد: حتی در مقاطعی که بر اساس دستورالعملها خانمهای کارمند از حضور در سر کار معاف شده بودند، بسیاری از بانوان شاغل در دستگاه قضایی استان هرمزگان به صورت داوطلبانه در محل کار خود حضور یافتند و روند خدمترسانی به مردم را ادامه دادند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: در زمان جنگ و پس از آتش بس از تمام حوزههای قضایی استان به صورت مستمر بازدید کردم و حتی در زمان بمبارانها دادگستریها تعطیل نبودند و خدمات خود را ادامه میدادند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سازمانهای تابعه قوه قضاییه نیز به موازات دادگستری استان هرمزگان بدون وقفه به روند خدمترسانی در ایام جنگ ادامه دادند.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین با تجلیل از نقش برجسته اداره کل پزشکی قانونی استان در حوادث یکسال اخیر اظهار کرد: مسئولان و کارکنان اداره کل پزشکی قانونی هم در حادثه غمبار اسکله شهید رجایی و هم در جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان و جنایت جنگی میناب بیش از وظیفه شخصی و سازمانی خود کارها را پیگیری کردند و پیش بردند و خوش درخشیدند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان از حمایتهای نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و انسجام، تعامل و همدلی و هماهنگی موجود در سطح استان به ویژه در تعاملات نمایندگان سه قوه، تشکر کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد عبادی زاده، نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس نیز در این دیدار با اشاره به تحولات در حال انجام در قوه قضاییه، اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه به واسطه اشراف خود به مجموعه، اقدامات تحول آفرین بسیار خوبی را در دست اقدام دارند که جای قدردانی دارد.
وی، با اشاره به انتقادات مردم نسبت به صفوف گسترده جایگاههای سوخت در هرمزگان، عنوان کرد: ورود میدانی دادگستری و مدعیالعموم در این زمینه برای دفاع از مردم قابل قدردانی است و میتواند راهگشا باشد.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به سوداگری عدهای در موضوع بنزین، تصریح کرد: دولت با توجه به اختیاراتی که به استانها داده است باید تدبیری برای این چالش داشته باشد تا دلنگرانی مردم در این زمینه رفع شود.
حجت الاسلام والمسلمین عبادیزاده، ورود دستگاه قضایی به برخی حوزهها را بسیار اثربخش و تامین کننده حقوق عامه دانست و بیان کرد: گاهی برخی از صنایع تسهیلات دریافت میکردند، اما کار را پس از ساخت یک سوله کوچک رها میکردند و منابع دولت را به بازارهای سیاه سوق میدادند که ورود دادگستری در این زمینه راهگشا بود و اقدامات مثبتی در این زمینه و همچنین حوزه معادن در حال انجام است.
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