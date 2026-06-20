به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی عصر شنبه در نشست مشترک مسئولان قوای سه‌گانه استان سمنان به میزبانی دادگستری کل استان، با اشاره به مشکلات کم‌آبی در منطقه اظهار کرد: با وجود پذیرش اصل حق مردم در موضوع حقابه حبله‌رود، همچنان چالش‌های آبی پابرجا است و مردم انتظار دارند روند احقاق حقوق آنان با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با قدردانی از همکاری استانداری، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول در پیگیری این مطالبه، افزود: اقدامات انجام گرفته موجب شده موضوع حقابه منطقه در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد و این روند باید با جدیت ادامه یابد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس همچنین خواستار رسیدگی دقیق به پرونده‌های مرتبط با منابع آب شد و ادامه داد: تسریع در بررسی این پرونده‌ها می‌تواند به استیفای حقوق قانونی مردم و رفع بخشی از مشکلات موجود کمک کند.

عربی با اشاره به تعامل و همدلی میان مسئولان استان سمنان، این همراهی را زمینه‌ساز حل مسائل و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دانست و بیان کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نمایندگان مردم در مجلس ظرفیت ارزشمندی برای رفع مشکلات استان است.

وی همچنین بر حمایت از تولید، توسعه خدمات قضایی در مناطق کم‌برخوردار، کاهش اطاله دادرسی و گسترش خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد و گفت: توجه به اقدامات پیشگیرانه و آموزش‌های حقوقی از سنین پایین می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم داشته باشد.