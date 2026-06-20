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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹

حبله‌رود حقِ گرمسار است؛ عزم ملی برای احقاق مطالبه دیرینه

حبله‌رود حقِ گرمسار است؛ عزم ملی برای احقاق مطالبه دیرینه

سمنان- نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس، با تأکید بر عزم جدی برای پیگیری حقابه حبله‌رود در سطح ملی، گفت: مردم این خطه چشم‌انتظار احقاق سریع حقوق قانونی خود هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی عصر شنبه در نشست مشترک مسئولان قوای سه‌گانه استان سمنان به میزبانی دادگستری کل استان، با اشاره به مشکلات کم‌آبی در منطقه اظهار کرد: با وجود پذیرش اصل حق مردم در موضوع حقابه حبله‌رود، همچنان چالش‌های آبی پابرجا است و مردم انتظار دارند روند احقاق حقوق آنان با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با قدردانی از همکاری استانداری، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول در پیگیری این مطالبه، افزود: اقدامات انجام گرفته موجب شده موضوع حقابه منطقه در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد و این روند باید با جدیت ادامه یابد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس همچنین خواستار رسیدگی دقیق به پرونده‌های مرتبط با منابع آب شد و ادامه داد: تسریع در بررسی این پرونده‌ها می‌تواند به استیفای حقوق قانونی مردم و رفع بخشی از مشکلات موجود کمک کند.

عربی با اشاره به تعامل و همدلی میان مسئولان استان سمنان، این همراهی را زمینه‌ساز حل مسائل و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دانست و بیان کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نمایندگان مردم در مجلس ظرفیت ارزشمندی برای رفع مشکلات استان است.

وی همچنین بر حمایت از تولید، توسعه خدمات قضایی در مناطق کم‌برخوردار، کاهش اطاله دادرسی و گسترش خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد و گفت: توجه به اقدامات پیشگیرانه و آموزش‌های حقوقی از سنین پایین می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم داشته باشد.

کد مطلب 6866196

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