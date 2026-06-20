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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶

تجمعات شبانه به شب ۱۱۲ رسید؛ مشهدی ها با ذکر «یا حسین» در میدان

تجمعات شبانه به شب ۱۱۲ رسید؛ مشهدی ها با ذکر «یا حسین» در میدان

مشهد- تجمعات پرشور شبانه مشهدی ها با ذکر یا حسین به شب ۱۱۲ رسید.

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فیلم: سارا احمدی

کد مطلب 6866242

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