https://mehrnews.com/x3cnLq ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ کد مطلب 6866242 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ تجمعات شبانه به شب ۱۱۲ رسید؛ مشهدی ها با ذکر «یا حسین» در میدان مشهد- تجمعات پرشور شبانه مشهدی ها با ذکر یا حسین به شب ۱۱۲ رسید. دریافت 7 MB فیلم: سارا احمدی کد مطلب 6866242 کپی شد مطالب مرتبط طنین حمایت مشهدیها از لبنان و محکومیت جنایات صهیونیستها دعای مردم مشهد برای ملت لبنان در نماز استغاثه اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) در مشهد اجرای مرتضی تاجیک در رزمایش «میدان هنر» مشهد برچسبها بیعت با رهبر انقلاب حسینیه ایران رهبر شهید مشهد
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