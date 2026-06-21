https://mehrnews.com/x3cp9P ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ کد مطلب 6867242 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳ مشهدی ها در تجمعات شبانه برای تیم ملی فوتبال کشور آرزوی موفقیت کردند مشهد- مردم مشهد در تجمعات شبانه برای تیم ملی فوتبال کشور آرزوی موفقیت کردند. دریافت 12 MB کد مطلب 6867242 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع عاشورائیان مشهد در قرار ۱۱۳ تجمعات شبانه به شب ۱۱۲ رسید؛ مشهدی ها با ذکر «یا حسین» در میدان طنین حمایت مشهدیها از لبنان و محکومیت جنایات صهیونیستها دعای مردم مشهد برای ملت لبنان در نماز استغاثه برچسبها بیعت با رهبر انقلاب مشهد فوتبال
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