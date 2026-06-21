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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳

مشهدی ها در تجمعات شبانه برای تیم ملی فوتبال کشور آرزوی موفقیت کردند

مشهدی ها در تجمعات شبانه برای تیم ملی فوتبال کشور آرزوی موفقیت کردند

مشهد- مردم مشهد در تجمعات شبانه برای تیم ملی فوتبال کشور آرزوی موفقیت کردند.

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کد مطلب 6867242

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