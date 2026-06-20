به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام ابراهیم اختردانش، امام شامگاه شنبه در ششمین مراسم اقامه عزای سیدالشهدا(ع) که به همت هیئت رزمندگان اسلام آستانه اشرفیه برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری محرم، به تبیین جایگاه عاشورا در شکل‌گیری تمدن اسلامی پرداخت.

وی با اشاره به لزوم تبدیل درس‌های عاشورا به الگوهای رفتاری، اظهار کرد: مسیر مقاومت، مقدمه‌ای برای رسیدن به تمدن اسلامی در عصر ظهور است و ما باید از این واقعه عظیم، مدل‌های عملی برای حرکت به سمت قله تمدن استخراج کنیم.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه ماهیت نبرد امروز، یک «جنگ وجودی» است، افزود: مقاومت همواره هزینه دارد؛ گاهی این هزینه به میزان یک جام یا یک کاه است، اما نباید فراموش کرد که هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند بیش از جمهوری اسلامی هزینه داده است. ما نزدیک به ۳۰۰ هزار شهید را تقدیم این راه کرده‌ایم.

حجت‌الاسلام اختردانش با انتقاد از نقض پیمان‌ها توسط رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: نقض پیمان بی‌جواب نمی‌ماند. اسرائیل می‌داند که اگر نجنگد، نابود است، اما بدانید در هر صورت این غده سرطانی برداشته خواهد شد تا جهان از لوث وجود این کودک‌کش پاک شود.

وی با تحلیل ماهیت دوگانه آمریکا و اسرائیل، خاطرنشان کرد: ما آمریکا را خوب و اسرائیل را بد نمی‌دانیم؛ این دو با هم هستند و ما باید در مسیر تمدنی حرکت کنیم که تمام این چالش‌ها ما را برای رسیدن به قله آماده می‌کند.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با هشدار نسبت به لغزش در مسیر حق، گفت: مراقب باشید در امتحان ولایت‌مداری رد نشوید. ما باید این مسیر را پیش رو داشته باشیم؛ امام حسین(ع) کم ندارد.

وی با اشاره به جایگاه سردار شهید سلیمانی، به استناد فرمایش رهبر شهید، افزود: رهبر شهید بر این نظر بود که سردار را نباید تنها یک فرد دید، بلکه باید سردار را یک مکتب دانست.

حجت‌الاسلام اختردانش با بیان اینکه لبنان «پاره تن» اسلام و مردم این کشور هستند، تأکید کرد: سخن ما بر اساس تاکتیک نیست، بلکه بر اساس راهبرد است.

وی با تأکید بر مسئولیت‌ پذیری مسئولان در شرایط اقتصادی، اظهار داشت: مسئول امروز نباید در لاکچری‌گری باشد؛ در مقابله با مشکلات اقتصادی، مسئولان باید مانند یک جنگنده عمل کنند تا سفره مردم بزرگتر شود، دغدغه زندگی از میان برود و مردم احساس سرشکستگی نکنند. همچنین باید به مردم و به‌ویژه جوانان اعتماد کرد.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه در پایان با اشاره به سیر تکاملی پیوند ملت با دین، گفت: از همایش شیرخواران علی‌اصغر به همایش جوانان علی‌اکبر رسیده‌ایم و این یعنی مسیر حرکت مشخص شده است. مرگ در نزد حضرت علی‌اکبر در مقابله با شیاطین، شیرین‌ترین از نوشیدنی است و این اوج بصیرت است که ترس به خود راه نداده است.