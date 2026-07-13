امام جمعه لاهیجان: تنگه هرمز امروز میدان رویارویی حق و باطل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم این شهرستان با اشاره به شکست های متوالی آمریکا در منطقه، اظهار کرد: رئیس جمهور جنایتکار آمریکا برای جبران این ناکامی ها در اظهارنظری عجیب مدعی شده است که برای نگهبانی از تنگه هرمز و دریافت عوارض آماده می شوند، اما باید بدانند جمهوری اسلامی با اشراف و تسلط کامل، خود متولی حفظ امنیت این آبراه راهبردی است و به هیچ وجه نیازی به دیگران ندارد.

وی تنگه هرمز را محل رویارویی حق و باطل دانست و تصریح کرد: آمریکایی ها با تمام ابزارهای نظامی و رسانه ای خود درصدد تسلط بر این منطقه هستند، اما ضربات وارد شده از سوی ایران به مراتب سنگین تر از جنگ رمضان بوده و مردم ایران امروز راویان قدرت نظام اسلامی در این عرصه هستند.

امام جمعه لاهیجان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی در برابر فشارهای استکبار سرخم نمی کند، تصریح کرد: ایران با مقاومت خود به دنیا ثابت خواهد کرد که تنگه هرمز و امنیت آن ایرانی است و تا آخرین قطره خون از کیان این آبراه دفاع کرده و آمریکا و متحدانش را پشیمان خواهیم کرد.

وی با اشاره به حمله اخیر عربستان به فرودگاه یمن، اقدام ریاض را نشانه حماقت خواند و گفت: در شرایطی که خلبانان ایرانی با شجاعت هواپیما را در فرودگاه یمن به زمین نشاندند، این اقدام عربستان تنها به حفر قبر خود انجامید. همچنین پاسخ موشکی یمن به فرودگاه های عربستان و حملات عراق به رادارهای کویت، نشان داد که کارت های ترامپ رو به اتمام است و باب المندب نیز بسته خواهد شد.

سلیمانی با بیان اینکه آمریکا تمام بندهای تفاهمنامه را نقض کرده است، تأکید کرد: این تفاهمنامه پیش تر سوخته بود و امروز زبان گفتگوی جمهوری اسلامی در میدان نبرد، موشک های کروز، پهپادها و شلیک های مقتدرانه سپاه و ارتش است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم استفاده از ادبیات اقتدارآمیز در برابر دشمن مکار، گفت: اگر در برابر زیاده خواهی های استکبار غافل شویم، آنها پیش روی خواهند کرد. امروز نیروهای ایرانی سال هاست رویای مقابله با تفنگداران آمریکایی را تمرین کرده اند و لالایی مادران ما برای فرزندانشان، سر بریدن کرکس های استکبار بوده است.