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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت اقدامات رژیم صهیونی

بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت اقدامات رژیم صهیونی

ستاد حقوق بشر ایران، در واکنش به نقض مکّرر تعهدات ناشی از آتش‌بس رژیم صهیونیستی علیه ایران و لبنان، بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به تداوم اقدامات تجاوزکارانه و نقض مکّرر تعهدات ناشی از آتش‌بس رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و لبنان اعلام کرد: این اقدامات تجاوزکارانه که در موارد متعدّد با نقض حقوق بنیادین بشر، از جمله حق حیات، حق امنیّت و حمایت از غیرنظامیان همراه بوده است، مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها ذیل منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اسناد بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران حق قانونی و مشروع خود را برای اتخاذ اقدامات لازم و متناسب به منظور دفاع از حاکمیّت، تمامیّت ارضی، امنیّت ملّی و حفاظت از شهروندان خود محفوظ می‌دارد.

صلح پایدار تنها از رهگذر پایبندی تمامی طرف‌ها به قواعد حقوق بین‌الملل، احترام به حقوق بشر، توقف اقدامات تجاوزکارانه و پایان دادن به سیاست مصونیّت از پاسخگویی برای ناقضان حقوق بین‌الملل، محقّق خواهد شد.

کد مطلب 6866485

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