کاهش خطاهای آزمایشگاهی در کشور به زیر یک درصد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، محمود جاوید، دبیراجرایی هفدمین کنگره بین المللی و بیست وسومین کنگره ملی ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران که در روزهای ۱۰ تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ در محل برج میلاد تهران برگزار میشود، با اشاره به نقش کلیدی آزمایشگاهها در نظام سلامت اظهار داشت: آزمایشگاههای تشخیص پزشکی با پوشش بیش از ۷۰ درصد از فرآیند تشخیص بیماری و میانگین مراجعه شش بار برای هر شهروند ایرانی در سال، نقشی حیاتی در پیشگیری و درمان ایفا میکنند.
وی با استناد به آمار شکایتهای ثبتشده در سازمان نظام پزشکی و تجربه خبرگان این حوزه، افزود: به رغم تورم، مشکلات تامین کیت و تجهیزات، و تفاوت قیمت تعرفه با هزینه تمامشده، جامعه آزمایشگاهی ایران توانسته خود را با آخرین روشهای تشخیصی دنیا به روز نگه دارد. این موفقیت مدیون پایبندی به مستندسازی دقیق، استانداردهای کنترل کیفیت و استفاده از کالیبراتورهای معتبر است.
دبیر اجرایی کنگره با تشریح سهم هر یک از مراحل خطاهای آزمایشگاهی، خاطرنشان کرد: حدود دو سوم (۶۰ تا ۷۰ درصد) خطاها در مرحله پیش از آزمایش رخ میدهد که شامل آمادهسازی نادرست بیمار، اشتباه در شناسایی و نمونهگیری، و حمل و نقل ناصحیح نمونهها میشود. مرحله حین آزمایش با ۱۰ تا ۱۵ درصد، کمترین سهم خطا را دارد که نشاندهنده دقت بالای پرسنل فنی و کیفیت تجهیزات است. مرحله پس از آزمایش نیز ۱۵ تا ۲۵ درصد خطاها را شامل میشود.
وی گفت: با وجود تحریمهای سختگیرانه و محدودیتهای ارزی، خوشبختانه درصد خطاهای آزمایشگاهی در ایران به کمتر از یک درصد رسیده که همسطح با کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکا است.
جاوید با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای علمی در ارتقای کیفیت، گفت: کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی به عنوان بزرگترین رویداد سالانه این حوزه، فرصتی برای تبادل دانش و آشنایی با آخرین فناوریهای تشخیصی است. نمایشگاه تخصصی کیت و تجهیزات نیز بستری برای تعامل بیواسطه آزمایشگاهها و شرکتها فراهم میکند تا ضمن بررسی چالشهایی مانند تامین نقدینگی و مشکلات ارزی، راهکارهای عملی برای گذر از شرایط کنونی بیابند.
وی با تاکید بر نقش آموزش در کاهش خطاها، اظهار داشت: با توجه به سهم بالای خطاهای پیش از آزمایش، آموزش بیماران و پرسنل میتواند بیش از هر اقدامی به ارتقای کیفیت خدمات منجر شود. در کنگره پیش رو، کارگاههای آموزشی متعددی با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی برگزار خواهد شد که فرصتی مغتنم برای اساتید، دانشجویان، پزشکان، کارشناسان و فعالان این عرصه است.
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